Meloni: «Nasce il reato di partecipazione violenta a una manifestazione»

«Oggi nasce un nuovo reato, la partecipazione violenta a una manifestazione». Giorgia Meloni illustra in un video le misure sulla sicurezza approvate dal Consiglio dei ministri.

Il premier spiega che chi, durante un corteo, si unisce a un gruppo di almeno cinque persone e lancia pietre, petardi o bastoni mettendo in pericolo gli altri rischia fino a cinque anni di carcere e una multa fino a 20.000 euro.

Le pene aumentano se il responsabile ha il volto coperto o ferisce qualcuno. Il provvedimento estende inoltre ai minorenni il fermo preventivo e introduce il principio della responsabilità economica dei genitori per i danni causati dai figli: «Chi rompe paga e se chi rompe è un minorenne pagano i suoi genitori».

Morte di David Rossi, la Commissione indica Mussari come presunto mandante
Inchieste

Morte di David Rossi, la Commissione indica Mussari come presunto mandante

Il presidente della Commissione d’inchiesta Gianluca Vinci annuncia la convocazione dell’ex presidente di Mps Giuseppe Mussari e di Gabriele Ceccherelli, indicato come presunto organizzatore dell’intimidazione. «Non c’era volontà di uccidere, ma di intimidirlo», sostiene Vinci. Non sono stati individuati i presunti esecutori materiali.

Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre
Mondo

Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre

Il museo più visitato al mondo, nel cuore di Parigi, è rimasto bloccato questa mattina per un’azione di protesta a sostegno del movimento dei liceali, secondo quanto riferito dalla direzione del Louvre e dai sindacati all’Agence France-Presse.