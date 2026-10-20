Meloni: «Nasce il reato di partecipazione violenta a una manifestazione»

«Oggi nasce un nuovo reato, la partecipazione violenta a una manifestazione». Giorgia Meloni illustra in un video le misure sulla sicurezza approvate dal Consiglio dei ministri.

Il premier spiega che chi, durante un corteo, si unisce a un gruppo di almeno cinque persone e lancia pietre, petardi o bastoni mettendo in pericolo gli altri rischia fino a cinque anni di carcere e una multa fino a 20.000 euro.

Le pene aumentano se il responsabile ha il volto coperto o ferisce qualcuno. Il provvedimento estende inoltre ai minorenni il fermo preventivo e introduce il principio della responsabilità economica dei genitori per i danni causati dai figli: «Chi rompe paga e se chi rompe è un minorenne pagano i suoi genitori».