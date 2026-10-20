Controlli a tappeto in piazza Duomo dopo i disordini. Salvini: «Grazie alle forze dell’ordine»

Il giorno dopo il fine settimana di disordini in piazza Duomo, a Milano, polizia e carabinieri hanno avviato controlli a tappeto sui ragazzi presenti in centro, verificando eventuali corrispondenze con gli identikit degli autori degli scontri avvenuti sabato e domenica.

In mattinata sui social network era circolato l’appello a una nuova manifestazione, con l’obiettivo di dare seguito alle proteste dei giorni precedenti. La convocazione, tuttavia, si è rivelata un flop: si sono presentati soltanto pochi ragazzi e nessuno ha manifestato l’intenzione di prendere l’iniziativa.

Nel frattempo, in piazza Duomo è arrivato anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini. «Sono venuto a salutare poliziotti e carabinieri e a ringraziarli per quello che hanno fatto», ha dichiarato.