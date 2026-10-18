Milano, devastazione in via Torino: vetrine sfondate e negozi saccheggiati

Nuovi episodi di violenza nel centro di Milano, dove alcuni manifestanti hanno danneggiato negozi e arredi urbani lungo via Torino. Le immagini mostrano tavolini e sedie lanciati contro la vetrina di Foot Locker, cestini rovesciati in strada e danni anche al negozio Champions.

Colpito anche un punto vendita Carrefour, con le vetrine sfondate e il saccheggio di bottiglie di alcolici e altri prodotti. Nel corso degli scontri sono stati rovesciati monopattini, motorini e biciclette, danneggiati i dehors dei locali e infranti i finestrini di un furgone.