Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso

Serrande abbassate e negozi chiusi in via Montenapoleone, a Milano, per il timore di nuovi disordini dopo la guerriglia e i saccheggi del fine settimana. Diversi marchi del lusso hanno deciso di sospendere temporaneamente l’attività per tutelare la sicurezza di clienti e dipendenti.

Tra le boutique rimaste chiuse figurano quelle di Louis Vuitton, Tiffany, Bulgari, Dolce&Gabbana, Prada, Hogan, Gucci, Dior e Montblanc.

La vigilanza è rafforzata lungo la via: agli incroci con via Manzoni e corso Matteotti sono schierate due camionette della polizia, mentre agenti in divisa e in borghese pattugliano la zona e identificano alcune persone.

Non mancano residenti, turisti e curiosi che attraversano la strada, alcuni dei quali si fermano a fotografare le vetrine e le saracinesche abbassate.