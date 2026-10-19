Da non perdere
Mattarella parla di tutto, ma tace sulle violenze dei maranza
Dall’eccesso di giornate nazionali a Kiev, il capo dello Stato sproloquia su tutto. Tranne che sui nuovi barbari.
È caos a Milano, Bologna e Torino. Maranza scatenati contro gli agenti
Come previsto, le manifestazioni degli «studenti» sono degenerate in scontri con le forze dell’ordine, devastazione di bar e negozi, vandalismi e saccheggi. Nel capoluogo lombardo 50 fermati, metà minori.
Menano la polizia e devastano. La sinistra: «Vanno ascoltati»
Non contenti di aver auspicato una rivolta come quella francese, i progressisti insistono. Per Bonelli «la piazza manda un segnale» Per D’Attorre (Pd) la colpa è della Bernini che non ha dialogato . Meloni: «Ogni reticenza è giustificazione, rifiuto sia unanime».
Pietre, bombe carta e barricate: Milano ostaggio dei violenti. Scontri anche a Torino e Bologna
Bombe carta e sassate contro la polizia, barricate in piazza Duomo e un'auto dei carabinieri devastata e saccheggiata. A Torino assalto alla libreria Feltrinelli di Porta Nuova, a Bologna scontri davanti alla stazione con lancio di pietre e lacrimogeni.
Papa Leone XIV dimesso dal Gemelli
Il Pontefice ha lasciato il Policlinico dopo l’intervento al polmone affrontato in settimana. All’uscita ha sorriso e salutato i fedeli accorsi per attenderlo.
Roma, tensione al corteo degli studenti: cassonetti rovesciati e bandiere Usa e Israele bruciate
Momenti di tensione in via Marmorata durante la manifestazione: alcune persone incappucciate hanno rovesciato cestini e cassonetti. Lanciati petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell’ordine.
Guerriglia e attacchi ai poliziotti. Gli studenti giocano per la sinistra
Dopo l’appello di Ilaria Salis (Avs) a mobilitarsi come in Francia, i giovani incendiano le piazze contestando il governo con la scusa delle scuole fatiscenti. A Torino pietre sugli agenti, nella Capitale blitz al ministero.