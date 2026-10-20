«Li andremo a prendere uno a uno nelle case». Roberto Vannacci usa parole dure contro i responsabili degli scontri e delle devastazioni avvenuti a Milano nel fine settimana. Intervenuto in videocollegamento alla conferenza stampa di Futuro Nazionale a Roma, l’ex generale invoca il pugno duro contro la violenza organizzata durante le manifestazioni e definisce «terrorismo» gli episodi di guerriglia urbana. Al centro dell’iniziativa, una proposta di legge che punta a introdurre pene più severe e nuovi strumenti per prevenire gli scontri.
Scontri a Milano, Vannacci: «Li andremo a prendere uno a uno nelle case»
Il leader di Futuro Nazionale interviene in videocollegamento alla conferenza stampa sulla sicurezza e torna sulle devastazioni di Milano: «Queste violenze sono terrorismo».