Scontri a Milano, Vannacci: «Li andremo a prendere uno a uno nelle case»

«Li andremo a prendere uno a uno nelle case». Roberto Vannacci usa parole dure contro i responsabili degli scontri e delle devastazioni avvenuti a Milano nel fine settimana. Intervenuto in videocollegamento alla conferenza stampa di Futuro Nazionale a Roma, l’ex generale invoca il pugno duro contro la violenza organizzata durante le manifestazioni e definisce «terrorismo» gli episodi di guerriglia urbana. Al centro dell’iniziativa, una proposta di legge che punta a introdurre pene più severe e nuovi strumenti per prevenire gli scontri.

Morte di David Rossi, la Commissione indica Mussari come presunto mandante
Inchieste

Morte di David Rossi, la Commissione indica Mussari come presunto mandante

Il presidente della Commissione d’inchiesta Gianluca Vinci annuncia la convocazione dell’ex presidente di Mps Giuseppe Mussari e di Gabriele Ceccherelli, indicato come presunto organizzatore dell’intimidazione. «Non c’era volontà di uccidere, ma di intimidirlo», sostiene Vinci. Non sono stati individuati i presunti esecutori materiali.

Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre
Mondo

Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre

Il museo più visitato al mondo, nel cuore di Parigi, è rimasto bloccato questa mattina per un’azione di protesta a sostegno del movimento dei liceali, secondo quanto riferito dalla direzione del Louvre e dai sindacati all’Agence France-Presse.