Portogallo, sgomberata anche a Lisbona la tendopoli contro il carovita

La polizia portoghese ha smantellato gli accampamenti nel centro di Lisbona, dove da sabato sera alcune centinaia di attivisti protestavano contro il carovita e per il diritto alla casa. La piazza del Rossio è stata così liberata dalle tende, dopo che anche a Porto il presidio si era concluso pacificamente.

Diversa la situazione nella capitale, dove i manifestanti avevano deciso di proseguire la protesta e restare accampati a tempo indeterminato. Dopo gli avvertimenti lanciati lunedì, gli agenti della pubblica sicurezza sono intervenuti all’alba di oggi per rimuovere le tende.

Alcuni attivisti avrebbero opposto resistenza e sono stati fermati. Secondo quanto riportato dai media, si registrerebbero inoltre almeno una decina di feriti.

I manifestanti hanno annunciato una nuova mobilitazione per le 19 di oggi.