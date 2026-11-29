Tornano gli scontri a Tirana durante le manifestazioni contro il primo ministro albanese Edi Rama. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti, mentre gruppi di giovani mascherati hanno attaccato edifici governativi e si sono scontrati con le forze dell’ordine.

Migliaia di persone si sono radunate nella capitale durante il fine settimana della Festa dell’Indipendenza, dopo gli appelli alla mobilitazione lanciati da studenti e partiti dell’opposizione. Il movimento, nato nel maggio 2026 con manifestazioni pacifiche contro un progetto di hotel di lusso legato alla famiglia del presidente statunitense Donald Trump, si è progressivamente ampliato. Ora i manifestanti chiedono anche le dimissioni del premier Rama.