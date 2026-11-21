Un passeggero vola a bordo di un aerotaxi elettrico senza pilota in Giappone. Il volo dimostrativo si è svolto presso la Japan Aviation Academy, a Kai, nella prefettura di Yamanashi, e ha visto protagonista un eVTOL (velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale) sviluppato dall’azienda cinese EHang. Il mezzo è progettato per trasportare persone senza un pilota a bordo, affidando il controllo del volo a sistemi autonomi.