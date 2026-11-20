Secondo i dati forniti da GIE AGSI, aggiornati al 16 novembre, il livello di riempimento degli stoccaggi di gas nell’Unione Europea si attesta a una media del 70,15%.
L’Italia registra un dato nettamente superiore alla media UE, con un livello di riempimento dell’86,81%. Questo risultato posiziona il nostro Paese al quinto posto nella classifica europea, alle spalle di Polonia (95,63%), Portogallo (95,51%), Svezia (90,47%) e Danimarca (87,84%).
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