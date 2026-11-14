In Italia il tasso di obesità è il più basso dei Paesi Ue: 7,0%

L’Italia si conferma il Paese più virtuoso dell’Unione europea per quanto riguarda la percentuale di adulti con obesità (definita da un indice di massa corporea BMI ≥ 30, calcolato in base a peso e altezza). Secondo i dati mostrati nel grafico, il dato italiano si attesta al 7,0%, ben al di sotto della media Ue del 16,3% e distante dalle percentuali più elevate registrate a Malta (26,6%), in Lettonia (24,6%) e in Finlandia (23,2%). Sotto la media europea figurano invece anche Romania (12,9%) e Grecia (12,8%).