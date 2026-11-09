Le città più vivibili al mondo: Copenaghen ancora al primo posto

Quali sono le città più vivibili al mondo? A rispondere è il Global Liveability Index 2026 dell’Economist Intelligence Unit, che conferma Copenaghen al primo posto per il secondo anno consecutivo. La capitale danese totalizza 98 punti su 100, ottenendo il massimo dei voti in stabilità, istruzione e infrastrutture. Sul podio anche Vienna, seconda, e Melbourne, che guadagna una posizione rispetto alla precedente edizione e sale al terzo posto.