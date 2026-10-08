Chi importa più petrolio nel mondo

Cuciniamo insieme | Pollo con i peperoni
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Cuciniamo insieme | Pollo con i peperoni

Magari è cosa che affascina solo noi diversamente giovani che ricordiamo la tivvù in bianco e nero: è la disputa della Sora Lella (Fabrizi) tra pollo alla romana e pollo alla Marengo che si dice fu servito a Napoleone dopo…

L’ultima deriva: cocaina alla frutta
Cronaca

L’ultima deriva: cocaina alla frutta

Varese, blitz dei finanzieri nei boschi: scoperti 70 chili di droga per un valore di 5 milioni. Stupefacenti al gusto fragola e cocco. Tre arresti, «sequestrato» il bassotto dei pusher.