Mazzi: «Puntare sul turismo dei cammini spirituali»

«Destagionalizzare è molto importante. Possiamo farlo anche attraverso il turismo dei cammini, così da coinvolgere i turisti per 12 mesi all’anno». Lo ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a margine di un convegno al Salone Nautico Internazionale di Genova, sottolineando il potenziale dei percorsi spirituali per distribuire i flussi turistici durante tutto l’anno.

«Stiamo facendo un grande lavoro sui piccoli borghi, che sta già dando i suoi frutti perché quest’anno le presenze sono già aumentate di quasi il 7%», ha spiegato Mazzi. «Chiaramente bisogna portare vita nei borghi e, in questo senso, spero che possa aiutare tutto il progetto che stiamo facendo sui cammini».

Secondo il ministro, il turismo spirituale è in crescita soprattutto tra i più giovani. «Sta crescendo molto nel mondo, soprattutto tra le generazioni più giovani, tra le generazioni più tecnologiche», ha detto.

Tra i percorsi su cui punta il ministero c’è il Cammino di Francesco. «È più di 1.500 chilometri e dopo tanti anni siamo riusciti a unificarlo. Ma poi ce ne sono tanti altri a ruota che noi promuoveremo», ha concluso Mazzi.