Mercatini di Natale (fra borghi in festa e città alpine) aperti fino a gennaio

Quando i primi fiocchi di neve imbiancano le vette e l’aria frizzante profuma di cannella, chiodi di garofano e vin brulé, il Trentino-Alto Adige si trasforma in una fiaba d’inverno. A Bolzano l’accensione delle 1.300 luci dell’Albero dei Desideri in piazza Walther dà il via al mercatino che, dal 26 novembre al 6 gennaio, festeggia trentacinque anni con tante novità, come il timbro postale commemorativo e un contest fotografico sui canali social.

Viale della Stazione si trasforma nel regno incantato dei più piccoli tra spettacoli e cantastorie; piazza Municipio diventa il palcoscenico di un suggestivo presepe scultoreo ligneo e le proiezioni luminose valorizzano le geometrie del Duomo. Negli stand in piazza Walther si trovano manufatti in feltro, lana cotta, legno e specialità locali, mentre l’artigianato artistico fa sfoggio in piazza Duomo e in via Isarco.

Non mancano le degustazioni nella Wine Lounge, la sfida nazionale Birra dell’anno – Christmas Beer in programma il dodici dicembre e l’anima profondamente solidale del mercatino di piazza del Grano, affiancato dall’iniziativa Bolzano Mondo Comune. I musei ospitano il quiz a tappe «Find & Win» e il laboratorio «Auguri in punta di penna» che permette di riscoprire il fascino di scrivere cartoline d’auguri con calamaio e pennino (bolzano-bozen.it). Salendo in funivia con un breve tragitto panoramico, si raggiungono poi Soprabolzano e Collalbo per scoprire il raffinato mercatino Trenatale del Renon.

I mercatini di Natale in Alto Adige

Anche quello di Bressanone festeggia 35 anni illuminando piazza Duomo dal 26 novembre al 6 gennaio, in un’edizione che intreccia tradizione e creatività contemporanea. La Hofburg, residenza vescovile, diventa la scenografia di Oops 2 – A Light & music show for Unicef, show immersivo di luci e musiche firmate dal premio Oscar Giorgio Moroder, con parte del ricavato devoluto all’Univef.

Il mercatino è aperto ogni giorno dall’Inno alla gioia dalla Torre Bianca e le caselle del calendario dell’Avvento sono realizzate da laboratori sociali sul tema della speranza, filo conduttore della Via Illuminativa – Station Hope, percorso cittadino di installazioni d’arte contemporanea (brixen.org/natale).

Dalla passeggiata Lungo Passirio al centro, Merano offre un’esperienza elegante e romantica. In piazza della Rena l’alta gastronomia è firmata dello chef stellato Egon Heiss, mentre piazza Terme conquista con la grande pista di pattinaggio e le celebri cene all’interno delle sue Kugln, gigantesche sfere riscaldate, senza dimenticare la moda etica nella Casa della solidarietà.

Durante i fine settimana dell’Avvento, il vicino e pittoresco borgo di Lana trasforma il Giardino dei cappuccini nel mercatino Polvere di stelle, dedicato all’artigianato agricolo, alla musica e ai laboratori per famiglie (merano-suedtirol.it).

L’atmosfera natalizia del Trentino

Lo spirito del Natale avvolge Trento dal 20 novembre al 6 gennaio con i mercatini in piazza Fiera e in piazza della Mostra, i concerti, gli eventi, le degustazioni, le letture animate e i laboratori per bambini nei musei.

Le casette tradizionali sono incorniciate da spettacolari giochi di luce sui marmi del Duomo e della fontana del Nettuno, mentre la nuova Passeggiata d’autore traccia un itinerario poetico tra le vetrine del centro impreziosito dagli aforismi inediti dello scrittore Riccardo Bertoldi e illustrati dall’artista Silvia Benedetti (natale.visittrento.it).

L’atmosfera diventa ancora più incantata nei borghi. Ad Ossana, dal 27 novembre, i vicoli e le stradine svelano oltre 1.600 presepi realizzati da residenti, artisti e scuole, tra i quali emoziona il presepe dedicato alla Grande guerra nel castello di San Michele.

Nei centri di Canale di Tenno e Rango, tra i borghi più belli d’Italia, gli stand occupano i tipici vòlt, gli antichi androni in pietra, mentre ad Ala la festa entra nelle corti dei palazzi barocchi. A Siror, il mercatino più antico del Trentino, i fienili si trasformano in botteghe artigiane dove degustare il tipico brazedel. Da non perdere un tour a bordo della troika, la tradizionale slitta trainata dai cavalli e il simposio di scultura lignea «Arte Natale».

Durante cinque weekend il Castello di Avio ospita nella corte del Palazzo Baronale l’enogastronomia e l’artigianato della Vallagarina. Nel parco secolare di Levico Terme il Mercatino asburgico rievoca all’interno del Parco secolare le sognanti atmosfere ottocentesche con sfilate in costume d’epoca (visittrentino.info/it).