Dalle piazze di Zagabria alle atmosfere di Opatija, dalle città d’arte dell’entroterra alle località affacciate sull’Adriatico, la Croazia offre tanti motivi per essere scoperta anche d’inverno. Le festività a cavallo tra Natale, Capodanno e Befana diventano così un’occasione per conoscere un Paese diverso da quello estivo, tra tradizioni, gastronomia e luoghi capaci di sorprendere.

Zagabria, Best Christmas City Break in Europe

A Zagabria il periodo allargato di Natale è una cosa seria. La capitale croata – che quest’anno ha conquistato il titolo di Best Christmas City Break in Europe assegnato da European Best Destinations – trasforma il centro in un grande festival diffuso a cielo aperto.

Fino al 7 gennaio piazze e strade imbiancate dalla neve si riscaldano con mercatini, installazioni luminose, alberi di Natale extralarge, spettacoli e performance musicali. Tra le attrazioni da non perdere: le piste di pattinaggio, gli chalet gastronomici e un calendario di iniziative per adulti e bambini.

Pola a tutta atmosfera

Nel cuore dell’Istria, Pola si veste di luci e decori e carica di atmosfera e magia. Fino al 6 gennaio, attorno al suo splendido anfiteatro romano ruotano installazioni luminose, mercatini ed eventi dedicati alle famiglie. Mentre funzionano da ponte di collegamento tra la storia millenaria della città e le decorazioni contemporanee delle festività, diventano occasione per visitare questo spicchio di Croazia che è l’Istria fuori stagione e scoprire addobbato a festa.

Zara, mercatini sul mare

Affacciata sull’Adriatico, Zara si trasforma tra Natale e Capodanno in una città di luci, musica e atmosfera, complice il mercatino natalizio della tradizione. Fino al 2 gennaio, una sfilata di bancarelle porta nel centro cittadino non solo prodotti artigianali e specialità gastronomiche, ma anche musica e intrattenimento. Nell’aria si respira un’atmosfera mediterranea di festa, che accompagna passeggiate lungo le vie illuminate affollate di persone, colori, profumi che si mescolano con la salsedine del mare a pochi passi e si godono con il favore delle miti temperature.

Opatija, feste imperiali

A Opatija il Natale conserva il fascino delle grandi località di villeggiatura di un tempo. La perla del Quarnaro, storicamente frequentata dall’aristocrazia austro-ungarica, celebra le festività con parchi decorati, scenografie luminose e un lungomare che si accende dopo il tramonto. A rendere speciale l’atmosfera sono soprattutto le architetture decorate per il Natale: ville storiche, palazzi e alberghi Belle Époque con giardini che sembrano ricami illuminano l’atmosfera e diventano tappe di un percorso da esplorare a piedi, di un viaggio a ritmo lento all’insegna della festa.

Varaždin, il barocco si illumina

La poco battuta e molto affascinante Varaždin, che si trova nella Croazia settentrionale, a circa 80 km a nord di Zagabria, offre un’altra interpretazione del Natale croato. Il centro storico barocco della cosiddetta «piccola Vienna», tra i più belli dell’intera Croazia, tra Natale e la Befana si anima con mercatini, decorazioni, installazioni artistiche e spettacoli che sfilano lungo le vie fino al 6 gennaio, incontrando architetture eleganti e tradizioni senza tempo.

Čazma, una favola di Natale

Un’esperienza natalizia fuori dal comune va in scena a Grabovnica, nei pressi di Čazma, nella Croazia centrale. Qui la famiglia Salaj dà vita al suo celebre «Racconto di Natale», un percorso immerso in un gigantesco spettacolo di luci. Milioni di punti luminosi trasformano il paesaggio in uno scenario fiabesco, tra installazioni, scenografie e decorazioni che accompagnano i visitatori lungo il percorso. L’evento è diventato negli anni uno degli appuntamenti natalizi più conosciuti del Paese e richiama famiglie e visitatori da tutta la Croazia e non solo. Una tappa particolarmente indicata per chi viaggia con i bambini, ma anche per chi vuole concedersi qualcosa di diverso dai tradizionali mercatini.