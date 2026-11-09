Tra Natale e Capodanno c’è un motivo in più per recarsi a Nassau, la capitale dell’arcipelago delle Bahamas: si celebra il Junkanoo, una gioiosa kermesse, un tripudio di colori, una sfilata scandita dal rullo dei tamburi di pelle di capra.

Il coloratissimo Junkanoo festival

È una tradizione celebrata anche da Lenny Kravitz, musicista ecclettico, che si svolge a Nassau e continua a gennaio nelle isole minori. Costumi e maschere sono realizzati a mano da artigiani locali con materiali di scarto e cartone. Il Junkanoo comincia però molto prima della parata. Vestiti, tamburi e coreografie nascono da mesi di preparazione e da un lavoro collettivo che coinvolge comunità e generazioni. Attraverso tour dedicati è possibile incontrare le persone che lavorano dietro le quinte e scoprire il festival non solo come spettacolo, ma come espressione della cultura locale. Un autobus carico di allegria accompagna i visitatori a conoscere i principali gruppi Junkanoo nella vivacità degli hangar dove alacremente si lavora fino a poche ore prima delle sfilate.

Le isole dei pirati dei Caraibi

Settecento isole, di cui solo una trentina abitate, poco distanti dalla Florida. Sono le isole dei pirati dei Caraibi, quelle dell’immaginario di Johnny Depp. È storia che tra il 1600 e il 1700 quella parte di oceano lungo il Tropico del Cancro – meta privilegiata di viaggiatori e croceristi – fossero infestate dai corsari. Oggi il Commonwealth delle Bahamas, un angolo di paradiso terrestre, è una monarchia costituzionale che riconosce come capo di Stato il re della Gran Bretagna.

Una bottiglia da un milione di dollari

Immaginate di stappare la bottiglia da un milione di dollari che giace dal 1726 nelle cantine del Graycliff di Nassau, uno dei pochi ristoranti a cinque stelle dei Caraibi. Il locale, oltre ad essere la terza cantina privata al mondo per numero di bottiglie, più di 275mila di 400 diversi viticoltori, propone ai turisti una manifattura di sigari e una factory dove si produce il cioccolato. Il Graycliff Hotel, icona storica della capitale, risale forse al 1740 e fu costruito da un pirata, John Graysmith. È stato sede della Marina Americana nel 1776 e di proprietà di un amico di Al Capone. Attualmente il proprietario è un italiano, l’ultraottantenne Enrico Garzaroli. L’albergo (20 camere) ha ospitato personaggi famosi come le cantanti Mariah Carey e Beyoncé ma anche re Edoardo VIII e Winston Churchill.

La vivace Nassau, un mix di stile yankee e cultura afrocaraibica

Nassau, la capitale, è una città vivace che mescola storia coloniale, cultura afrocaraibica ed influenze yankee. Downtown Nassau, accoglie i turisti con i suoi mercati, le casette in stile georgiano, il giardino botanico. Queen’s Staircase è una scalinata scavata nella roccia, 66 scalini simbolo di libertà. Da Fort Fincastle la vista sulla città è spaziale. Per gli amanti delle esperienze autentiche, la counch salad, mango e shell fish, qualcosa di simile al cevice sudamericano, è una delizia locale che abili cuochi preparano al momento. Ricetta di pescatori, ideale per un pasto salutare, si degusta nell’area dello street food di fronte al faro che indica l’ingresso del porto.

Dormire in palafitte di lusso sospesi sull’oceano

Perché andarci proprio con il nuovo anno? Il 2027 rappresenta un punto di svolta straordinario per le Bahamas per una convergenza unica di aperture di lusso ecosostenibile. Inaugurano i primi bungalow overwater delle Bahamas. Fino ad oggi per dormire in una villa sospesa sull’oceano bisognava volare in Polinesia o alle Maldive. Nel 2027 il Banyan Tree Bimini Resort apre ai turisti le primissime overwater villas ufficiali dell’arcipelago. Situato a soli 80 km dalle coste della Florida l’ecoresort unisce il lusso asiatico all’anima caraibica, focalizzandosi proprio sul benessere olistico legato all’oceano.

Apre anche l’Amancaya Aman Resorts a Exuma. Un rifugio intimo distribuito su due isole private, perfetto per chi cerca l’isolamento totale e la bellezza naturale incontaminata.