Quando all’imbrunire il termometro scende sotto lo zero e il mondo esterno si acquieta sotto una spessa coltre di neve, è il momento di immergersi nel calore avvolgente delle saune, galleggiare nelle piscine riscaldate, respirare i vapori balsamici al profumo di resina e abbandonarsi a massaggi e rituali benessere. Soprattutto dopo una giornata trascorsa a solcare le piste da sci, a ciaspolare tra gli abeti o semplicemente a camminare nel silenzio incantato dei boschi imbiancati.

ADLER SPA Resort Dolomiti: benessere tra le nuvole

Nel centro di Ortisei, ma a un soffio dal cielo, l’ADLER SPA Resort Dolomiti, 5 stelle con accesso diretto al comprensorio sciistico Dolomiti Superski, accoglie con il calore dell’ospitalità ladina e un’offerta benessere che si declina tra acqua e calore. Nel Mondo delle Acque si spazia dalla piscina interna a quella dei cristalli agli idromassaggi esterni, per poi galleggiare nella vasca salina incastonata in una suggestiva grotta o in quella panoramica all’aperto. Il calore avvolge tra le saune sul lago, i bagni di fieno e i vapori profumati di resina e aromi orientali, per sfumare infine nelle rilassanti aree relax con vista sulle vette. L’esperienza prosegue con rituali olistici, trattamenti di biocosmesi a base di principi attivi alpini e programmi dedicati al movimento, come lo yoga.

Dal 3 al 12 dicembre, l’offerta Tempo per Due – Winter Break propone 3 pernottamenti con mezza pensione, un massaggio Soffio d’Amore a persona, trattamento viso, bagno romantico e Rasul per due, utilizzo dell’area wellness e delle piscine, programma giornaliero ADLER Fit & Outdoor: da 2.194 euro a persona.

Falkensteiner Hotel Kronplatz: rigenerarsi nell‘acqua a 5 stelle

Proseguendo tra le vette incantate dell’Alto Adige, ai piedi del Plan de Corones. il Falkensteiner Hotel Kronplatz, affiliato ai The Leading Hotels of the World, coccola gli ospiti nel centro wellness Acquapura Summit SPA: 1.400 mq di puro benessere dove l’acqua è esaltata nel suo valore rigenerante, idratante, purificante e tonificante. Dopo una nuotata nella piscina sportiva di 25 m e una nella vasca panoramica sul tetto dell’hotel, gli ospiti possono rilassarsi nella sauna finlandese esterna con vista sulle montagne, nella bio sauna, purificarsi nel Summit Hammam, dedicarsi allo yoga, a trattamenti olisitici o ritrovare riservatezza nella Private SPA Suite.

Il pacchetto Acquapura SPA Escape, prenotabile per soggiorni a partire da due notti, comprende 30 minuti di trattamento, utilizzo della SPA, un regalo esclusivo: da 414 euro a notte a camera

Bad Moos Aqua Spa Resort: tra tradizione e innovazione

Un connubio tra tradizione termale e moderno concetto di longevità caratterizza il Bad Moos Aqua Spa Resort, immerso nella natura incontaminata della Val Fiscalina, al cospetto delle maestose Dolomiti di Sesto con le celebri Tre Cime di Lavaredo, e a pochi passi dagli impianti della Croda Rossa. Alla base della sua proposta benessere c’è una preziosa fonte termale di acqua solfata che rivitalizza, distende e rilassa. Nella Spa Soma & Anima rivive l’antica tradizione termale nei bagni, durante i massaggi, le inalazioni, le docce, lungo il percorso Kneipp e nella grotta relax sulfurea. Un must sono i bagni di fieno e le saune con gettate di vapore al pino, larice, abete rosso e cirmolo, affiancati dai programmi innovativi della Longevity SPA dedicati alla mindfulness.

Dal 7 al 20 dicembre, la promozione Dolomiti Super Première Ski & Relax Special offre quattro pernottamenti in pensione ¾ con quattro giorni di skipass al prezzo di tre, libero accesso alla spa, programma Move & balance, da 660 euro a persona.

Olympic SPA Hotel: immersione nella natura trentina

Spostandosi nel cuore ladino del Trentino, l’ Olympic SPA Hotel di Vigo di Fassa, struttura quattro stelle superior adults only, propone un’immersione sensoriale nel paesaggio circostante. La SPA Ladina Te Jaga invita a vivere autentiche esperienze nella natura grazie alle sessioni di meditazione, al Qi Gong e alla sauna edificata su palafitte. Particolarmente suggestive sono la Bolla Relax trasparente immersa nel paesaggio imbiancato e la piscina interna ed esterna riscaldata dalla quale ammirare la Vetta 12 in totale tranquillità avvolti dall’abbraccio dell’acqua.

La proposta Ladin Soul regala un tour panoramico privato tra i passaggi dolomitici, laboratori di erbe alpine, massaggio alle erbe, il rituale sauna nel bosco, cena Territorio e Tradizione, accesso libero alla SPA: da 525 euro a persona (soggiorno escluso).

QC SPA Monte Bianco: festeggiare ad alta quota

A pochi passi dalle celebri piste di Courmayeur e La Thuile il QC Hotel Monte Bianco è un tempio di idromassaggi, bagni di vapore, saune e sale relax aromatizzate che tracciano un percorso multisensoriale unico. Tra le chicche ci sono la Vasca panoramica e la Sauna Cinema, dove ogni giorno vanno in scena proiezioni incantevoli. A completare l’esperienza di relax, massaggi, rituali beauty, la Sauna Chalet e una incomparabile vista sul gigante di roccia e neve che si può ammirare anche dalle cupole trasparenti esterne.

La Promo Compleanno regala il pernottamento al festeggiato che soggiorni con un accompagnatore pagante nel giorno del proprio compleanno, quello prima oppure nei sette successivi (da lunedì a giovedì, esclusi ponti e festività, e su disponibilità).