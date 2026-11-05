Il cordolo di pietra corre lungo tutti i moli del Lago di Garda, come un festone che inanella i paesini in un girotondo attorno alle tre sponde. A novembre, l’acqua si increspa sotto alle raffiche dei venti imprevedibili, e, alle spalle dei borghi lucidi di pioggia e fragranti di caminetto, le pareti rocciose, le dolci colline e l’alta curva del Monte Baldo trattengono un verde brillante.

La tavolozza del foliage accende i colori nascosti di una stagione solo apparentemente neutra. A novembre, infatti, il Lago di Garda offre la pace delle luci soffuse e ore corte in cui condensare diverse attività, dalle passeggiate ai trekking, dalle degustazioni tra filari di vigne e uliveti a tour in barca nelle giornate più miti. Un buon momento per assaporare vacanze senza folla.

Boschi, respiri e panorami sul Monte Baldo

Nel Garda veneto, il Monte Baldo offre una rete di sentieri che attraversa boschi, pascoli e punti panoramici affacciati sul Benaco, in particolare intorno a San Zeno di Montagna. Novembre richiede un’attenzione in più: la funivia da Malcesine conclude la stagione ordinaria il 1° novembre, quindi è consigliabile scegliere percorsi proporzionati alla preparazione e controllare le condizioni meteo o affidarsi all’esperienza delle guide. Tra le proposte organizzate nella natura a piedi o in bicicletta, quelle di Rigenera Fest comprendono percorsi dedicati a mindfulness, forest bathing, esperienze sensoriali e degustazioni presso produttori locali. Il progetto di Destination Verona & Garda Foundation valorizza l’entroterra anche fuori dall’alta stagione.

Alcune esperienze a novembre di Rigenera Fest

A Bardolino, la pratica dello yoga si sposta sulla tavola da SUP, creando un’esperienza unica a contatto con l’acqua e il cielo in un’atmosfera speciale anche a novembre con gli insegnanti di SUP Vibes Evolution. Oppure, Bike Experience di Fabio Boeti porta a pedalare nelle Terre del Custoza: l’escursione giornaliera lungo l’itinerario cicloturistico adatto a famiglie, coppie o piccoli gruppi anche in e-bike, parte da Villa Venier a Sommacampagna, tocca Villafranca di Verona e il suo castello Scaligero, le colline del Risorgimento e del bianco DOC fino ai mulini di Valeggio e Borghetto sul Mincio, letti tra i Borghi più belli d’Italia, per rientrare lungo le sponde del fiume.

Tra le colline del vino e dell’olio

Vigne, ulivi e cipressi accompagnano le strade dell’entroterra veronese, dove il lavoro agricolo lascia un’impronta netta. I profumi della campagna invitano a entrare in cantina a conoscere il Bardolino e il Chiaretto, da assaggiare con bruschette all’olio extravergine locale. A Sona, per Rigenera Fest l’Azienda Agricola Colle d’Oro sul Lago si apre alle visite guidata dell’oliveto e al racconto del patrimonio storico dei dintorni, con assaggio guidato di tre tipologie di EVO e degustazione. Mani in pasta anche al Natiia Wine Relais di Lazise, dove si cucinano piatti tipici della tradizione in due ore di corso, accompagnato dai calici di loro produzione.

Natura in tenda

Per gli amanti delle sfumature infuocate all’aria aperta, il Festival d’Autunno al Parco Giardino Sigurtà, fino al 15 novembre, rende la camminata una meditazione per tutta la famiglia. Per chi sceglie di staccare, si possono ammirare il foliage o le stellate invernali senza allontanarsi dalla propria “bolla”, nelle sistemazioni glamping della rete Lago di Garda Camping. Durante il Winter Glamping dal 4 dicembre al 14 febbraio 2027, le tende de La Rocca Camping Village a Bardolino riservano un bagno di natura nella zona Wellness, con sauna Botte e area relax esterna o esclusive vasche idromassaggio private riscaldate nella GEO Cupola.

In barca nel Golfo di Salò

Per l’eleganza mondana della Dolce Vita ci si sposta sulla sponda rétro, quella bresciana. A Salò si salpa in motoscafo per contare le ville storiche incastonate nei lussureggianti giardini della Riviera, intercalati dalle storiche limonaie e segnalate solo da piccoli approdi.

La navigazione proposta dalla concierge del nuovo Falkensteiner Resort Lake Garda raggiunge l’Isola del Garda, la maggiore delle cinque isole del Benaco legata alla tradizione monastica francescana, riparo di cormorani, aironi, mangrovie e quindici sculture dell’artista Gianluigi Zambelli. Una bomba della Prima guerra mondiale è il monito di pace della famiglia Borghese Cavazza, proprietaria dell’isola e dell’esclusivissima Villain stile neogotico veneziano.

Navigando verso Gargnano, Villa Feltrinelli, ex residenza di Benito Mussolini, oggi è un albergo di lusso da venti suite circondato da limonaie. La storia del Novecento è scolpita in questo connubio di architetture agresti e palazzi signorili affacciati sul lago fino a Gardone Riviera e al salotto altolocato di Salò. Sfilano Villa Fiordaliso, rifugio di Claretta Petacci, Villa Alba e la Torre San Marco, originariamente in stile neogotico tedesco poi modificato in neogotico veneziano da d’Annunzio, che la acquistò nel 1925 per prolungare il Vittoriale a pelo d’acqua.

Storia e ospitalità a Salò

Il rientro a Salò s’infila nelle vie porticate del centro, punteggiato da boutique, botteghe artigiane e caffè storici fino al porticciolo. Palazzo della Magnifica Patria e Palazzo del Podestà sono tappe da cercare per leggere il patrimonio veneziano della zona sul Lungolago Zanardelli, lo struscio più lungo del Garda, mentre il MuSa, Museo di Salò nel complesso monumentale di Santa Giustina, riassume le vicende della Riviera e della Valle Sabbia piano per piano.

Falkensteiner Resort Lake Garda

Sull’area industriale dismessa della ex Fonte Tavina, lo Studio Matteo Thun & Partners ha trasposto la leggerezza della brezza nei contorni puliti di un nuovo indirizzo cinque stelle dalla vocazione family. I tenui riflessi del lago avvicinano le palette naturali all’arredo del nuovo Falkensteiner Resort Lake Garda. Dal rooftop terrazzato, che ospita il ristorante Artigiani, la spa Aquapura adults only e il nuovo ritrovo House of Negroni brandizzato con i colori del celebre cocktail, si apre una vista spettacolare su golfo e cielo. Indirizzo su progetto d’autore, dal design al dopo cena.