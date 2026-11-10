Neanche il tempo di dire Lago di Carezza e subito la mente si tuffa nelle acque di quell’incantevole specchio celeste ai piedi del Catinaccio e al cospetto del Latemar. Un luogo magico, che in estate e nelle mezze stagioni, quando cime dolomitiche e boschi cangianti si specchiano nelle acque limpide, attira in Val d’Ega visitatori su visitatori. Mentre d’inverno cambia volto. Ritrova una dimensione più intima e raccolta.

Nella stagione fredda la frequentazione del Lago di Carezza e della Val d’Ega tutta è moderata, il silenzio regna sovrano, insieme al sole e alla neve, che da queste parti non mancano mai. L’atmosfera è tranquilla e le Dolomiti invitano da una parte a rallentare e dall’altra parte a mettersi alla prova: tra piste da sci, itinerari per ciaspole, scialpinismo, passeggiate nei boschi e rifugi dove riscoprire i sapori della tradizione. Una destinazione che guarda alle famiglie, agli sportivi e a chi cerca una vacanza sulla neve all’insegna de benessere. Con un valore aggiunto: un paesaggio dolomitico che è un capolavoro naturale.

Carezza Dolimites, 40 chilometri di piste per tutti

Il comprensorio Carezza Dolomites è una sorpresa a misura di famiglia. Con 13 impianti di risalita, 40 chilometri di piste ampie, soleggiate, perfettamente innevate e battute, uno snowpark per freestyle e acrobazie e tre parchi sci per bambini, l’area sciistica è un vero spettacolo.

Raccolta e salva dal grande turismo, ruota attorno a bianchi sentieri di diverse difficoltà e pendenze. Le piste sono per lo più blu e rosse, per questo ideali per bambini e sciatori alle prime armi. Ma non mancano cinque sfidanti chilometri di nere. Come non manca un bel ventaglio di attività alternative, che va dalle escursioni con le ciaspole allo sci di fondo, dallo scialpinismo allo slittino, fino agli sci-safari attorno al Catinaccio e all’arrampicata su ghiaccio, con ramponi e piccozze.

Settimana bianca all’insegna della sostenibilità tra rifugi, gastronomia e panorami dolomitici

Una vacanza a stretto contatto e in totale rispetto della natura. Non a parole, ma nei fatti. La Val d’Ega è la prima destinazione dell’Alto Adige e tra le prime in Italia ad aver ottenuto la certificazione internazionale di sostenibilità GSTC, riconoscimento che valuta non soltanto la tutela delle risorse naturali, ma anche la gestione del territorio e il coinvolgimento delle comunità locali.

Un approccio che si ritrova nel comprensorio Carezza Dolomites, dove l’innevamento programmato utilizza l’acqua proveniente dal bacino di raccolta locale. Non solo. La gestione delle piste si basa su rilevazioni della profondità del manto nevoso, utili a distribuire la neve in modo mirato e a limitare gli sprechi. Lo stesso approccio passa anche dalla tavola. Nei rifugi e nelle baite la cucina valorizza ingredienti del territorio a chilometro zero e ricette della tradizione altoatesina. E a proposito di cucina, merita una sosta Laurins Lounge, terrazza panoramica gourmet a 2.334 metri di altitudine, dove il paesaggio del Catinaccio fa da cornice a una proposta gastronomica a dir poco golosa.

Cyprianerhof Dolomiti Resort, l’indirizzo tra sport e relax che fa la differenza

E quando il sole tramonta, ad aspettare è un indirizzo di eccezione, il cinque stelle Cyprianherof Dolomiti Resort. Oasi felice di ospitalità e servizi impeccabili in stile altoatesino, si trova ai piedi del Catinaccio e di fronte alla funivia cabrio Tires-Carezza. La posizione, privilegiata e strategica, è solo l’inizio di una permanenza che non si vorrebbe finisse mai. Arredi caldi in materiali naturali, in primis legno e pietra, accolgono negli ambienti comuni e fanno da filo conduttore in tutto l’albergo. Le camere sono ampie e luminose, le suite da mille e una notte. Il lounge bar e il ristorante sfoggiano menù di livello con tanto di carta insignita di riconoscimento alla Milano Wine Week 2023. Ma il fiore all’occhiello della struttura è il binomio attività e wellness. Ogni giorno l’albergo propone e organizza attività all’aria aperta ed escursioni a stretto contatto con la natura. E aspetta con le porte aperte della Similde SPA, 2.400 mq di area benessere dove, tra saune panoramiche, bagni turchi, docce emozionali, piscine idromassaggio interne ed esterne e trattamenti, si entra in un modo e si esce in un altro. Decisamente migliore.

Per la stagione invernale 2026-2027 il Cyprianerhof propone due pacchetti interessanti. «Le prime curve», disponibile fino al 20 dicembre, prevede per un soggiorno di almeno quattro notti di soggiorno, skipass di tre giorni valido nell’area Carezza-Val di Fassa, con uno sconto del 50%.«Emozioni invernali», invece, è valido per tutta la stagione (fino al 7 marzo) e propone cinque notti di soggiorno e due escursioni guidate di scialpinismo con guida alpina certificata.