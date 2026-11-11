In corti antiche, piccoli centri medievali, palazzi barocchi e parchi secolari, i mercatini trentini e altoatesini più defilati sono piccoli scrigni di artigianato locale e specialità sospesi nel tempo, dove fare incetta di regali originali a Km 0 e vivere l’Avvento senza frenesia.

Castelli e leggende: l’Avvento nel Trentino d’altri tempi

La prima tappa è in Val di Sole, dove dal 27 novembre al 6 gennaio, la stella cometa di Ossana (tra i Borghi più Belli d’Italia) guida i visitatori lungo un percorso di 1.600 presepi artigianali. Il cammino culmina al Castello San Michele, dove una natività speciale commemora la Grande Guerra. Per i più piccoli non mancano l’Elfoslitta e la casa di Babbo Natale, mentre tra le casette si gustano krapfen e frittelle di mele calda.

Un’altra meta incantata è la Vallagarina, dove nei weekend dal 21 novembre al 20 dicembre, il Castello di Avio ospita il mercatino Dentro le mura: la corte barocca si riempie di sapori locali (formaggi, vini, miele e sidri) e artigianato in cera e tessuto. Più a est, in Valsugana, il centro di Pergine si veste a festa con Armonie d’inverno, accompagnato dal fascino del maestoso Castel Pergine illuminato.

L’originale Mercatino dentro le Mura al Castello di Avio in Vallagarina (Trentino Sviluppo SpA @Tommaso Prugnola)

Case di pietra e androni in festa

Durante i fine settimana dell’Avvento, il Garda Trentino regala scorci d’altri tempi. A Canale di Tenno, compreso tra i Borghi più Belli d’Italia, gli espositori trovano posto tra i suggestivi sottopassi e i ballatoi delle antiche case di pietra, proponendo ceramiche e monili d’autore, mentre il centro Aldo Gorfer ospita laboratori creativi dedicati ai più piccoli.

Poco distante, anche il borgo di Rango si accende di magia aprendo i suoi vòlt, le antiche cantine, e i portech, i passaggi coperti che s’intrecciano tra le abitazioni dove prendono vita gli stand ricchi di utensili, giochi in legno e prelibatezze contadine.

Spostandosi in Valle di Primiero, Siror accoglie nel mercatino più antico del Trentino, trasformando fienili e vecchie stalle in botteghe artigiane. Tra un assaggio di Zelten, il tipico pane dolce natalizio speziato e del Brazedel di Siror, dolce a forma di ciambella, è possibile fare un giro sulla tradizionale troika, la slitta trainata dai cavalli, o ammirare gli scultori del legno al lavoro durante il simposio «Arte Natale».

La fiaba prosegue poi in Val di Fassa con l’evento Picol, bon e bel di Vigo di Fassa, reso unico dal grande Calendario dell’Avvento dipinto sulla facciata di Ciasa Marmolada, dai ricami d’autore e da un percorso con oltre 25 presepi. Infine, in Val di Non, il paese di Fondo si trasforma nel Borgo di Natale, posizionando le tipiche casette vicino al vecchio mulino e al lavatoio, mentre luci e natività accompagnano la Passeggiata del Burrone fino allo scenografico Lago Smeraldo.

Sete barocche e parchi asburgici

Il «Natale nei Palazzi Barocchi» di Ala va in scena durante i fine settimana e i giorni festivi dal 28 novembre al 20 dicembre negli androni e nelle corti dei palazzi settecenteschi, dove sono allestite anche sale per degustazioni. Il centro si anima di figuranti in abiti d’epoca, concerti di musica barocca, spettacoli iteranti e tra gli acquisti imperdibili al mercatino ci sono le sete dipinte a mano, simbolo della tradizione tessile della Città di Velluto.

A poca distanza, Levico Terme rivive l’eleganza dell’Impero Asburgico: dal 21 novembre al 6 gennaio oltre sessanta casette di legno popolano il parco secolare tra alberi monumentali illuminati, laboratori per bambini, il Villaggio degli elfi e artigianato artistico.

A Soprabolzano e Collalbo il mercatino il Trenatale del Renon è un mercatino diffuso con le casette a forma di vetture storiche del famoso trenino dell’Altipiano (@ Marco Corriero)

In Alto Adige tra vette e trenini storici

A soli dodici minuti di funivia da Bolzano si schiude un mondo incantato: è il Trenatale del Renon, un mercatino diffuso che ogni anno trasforma l’altipiano in una fiaba dell’Avvento. A Soprabolzano si passeggia tra deliziose casette in legno ispirate ai vagoni storici, per poi salire sul celebre trenino e raggiungere il parco dell’Hotel Bemelmans a Collalbo dove gli stand propongono pantofole in feltro, cuscini al cirmolo e decorazioni in vetro. Il pacchetto «Trenatale & Avvento» include tre pernottamenti e la RittenCard per spostarsi liberamente con i mezzi pubblici regionali: da 150 euro a persona.

A offrire il punto di partenza ideale per immergersi nell’atmosfera dell’Avvento è l’ADLER Ritten, esclusivo retreat immerso nei boschi a pochi passi da una delle fermate dello storico Trenino del Renon. Dal 26 novembre al 20 dicembre il pacchetto “Magia d’Avvento sul Renon” include tre notti in Junior Suite e trattamento all inclusive, a partire da 1.113 euro a persona.

Tra boschi e castelli vicino a Merano

Durante i quattro fine settimana d’Avvento, l’incanto prosegue a Lana tra concerti e cori con il mercatino Polvere di Stelle. Nel Giardino dei Cappuccini prende vita un villaggio di 23 casette con artigianato e prelibatezze locali, come i Bauernfladen, focacce contadine, le Kniakiachl, frittelle di pasta lievitata e i rösti di patate. Per i più piccoli è un vero paradiso tra pony, burattini, la Foresta degli gnomi con laboratori dedicati ai materiali naturali e la bottega dei biscotti.

Un’altra favola è l’Avvento a Castel Tirolo, in programma dal 27 al 29 novembre e dal 5 all’8 dicembre, quando il mercatino entra nelle antiche mura del castello e si mescola alla storia, alle tradizioni e all’artigianato altoatesino. Da non perdere domenica 29 novembre la sfilata dei Krampus che con i loro costumi aggiungono una nota di mistero.

L’Avvento a Castel Tirolo propone artigianto e golosità dentro le mura del maniero (@Benjamin Pfitsche)

Nella magia delle valli

Nell’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria, il borgo di Terento diventa un villaggio natalizio con un mercatino in centro che prosegue lungo la strada illuminata dalle fiaccole fino al bosco dove sono allestite le tradizionali casette, mentre gli alpaca aspettano i bambini per una passeggiata guidata nella neve.

Molta magia anche in Valle Aurina, dove il fascino dell’Avvento rivive a Campo di Tures lungo il sentiero della Foresta Incantata: un percorso immerso nei boschi tra sculture di legno e punti ristoro, da percorrere a piedi o a bordo di una carrozza trainata da cavalli fino alla spettacolare cascata del rio Riva.