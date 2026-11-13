Nel panorama del turismo d’alta gamma, il concetto di crociera ha cambiato radicalmente pelle. Il vecchio modello dominato dai giganti del mare con ritmi serrati e sale da pranzo affollate lascia sempre più spazio a una filosofia differente, basata sul lusso felpato, su spazi intimi e su un servizio ricamato su misura.

È in questo segmento che si inserisce Explora Journeys, il brand di viaggi di lusso del Gruppo MSC. L’ingresso al vertice di Anna Nash nel ruolo di Presidente del marchio segna poi un passo strategico preciso: trasferire la sensibilità e l’eccellenza dell’hotellerie a cinque stelle sulla dimensione del viaggio marittimo.

Ma di fronte a un’offerta che promette un’esperienza all’insegna del totale benessere mentale e della libertà in mare, la domanda concreta per chi pianifica una vacanza resta legata all’entità dell’investimento e al reale valore della tariffa.

Quanto costa davvero una crociera Explora Journeys

Analizzando nel dettaglio le cifre, l’accesso a questa formula prevede costi d’ingresso che oscillano mediamente tra i 500 e gli 800 euro a persona al giorno per le Ocean Suites, tutte dotate di terrazza privata affacciata sull’acqua.

Per la stagione invernale, un viaggio di 8 notti da San Juan a Miami a bordo di Explora III si attesta su un budget di partenza compreso tra i 4.000 e i 5.500 euro a persona, mentre gli itinerari più estesi, di 16 notti, attraverso la Repubblica Dominicana, le Isole Vergini e Anguilla raggiungono indicativamente gli 8.000-11.000 euro.

A fare la differenza è anche ciò che il prezzo comprende. La tariffa include nove esperienze gastronomiche, il servizio in suite, bevande illimitate in qualsiasi momento, dai vini allo champagne, dai distillati al caffè fino alle proposte analcoliche, e una dotazione di benvenuto in cabina con una bottiglia di champagne, una di vino e una di liquore a scelta. Sono compresi anche l’accesso alla spa Ocean Wellness, le attività di gruppo dedicate a fitness e mindfulness, il Wi-Fi ad alta velocità su tutta la nave e le quote di servizio.

I benefit delle suite più esclusive e le agevolazioni per le famiglie

Salendo di categoria, in particolare per le Ocean Residences e le Owner’s Residences, il pacchetto si arricchisce di ulteriori benefit. Le sistemazioni più esclusive includono, per esempio, servizi illimitati di lavanderia e stiratura, un trattamento The Ritual of Ocean Renewal presso la spa Ocean Wellness e un rituale privato di 45 minuti dedicato alla meditazione consapevole o alla sound therapy, entrambi previsti una volta per ospite per viaggio.

Sono dettagli da considerare quando si confrontano le tariffe delle diverse sistemazioni. Anche le famiglie possono beneficiare di agevolazioni dedicate. La promozione prevede sconti fino al 25% per il terzo e quarto adulto che condividono la suite, riduzioni fino al 50% per bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni e il soggiorno gratuito per i più piccoli, dai 6 ai 23 mesi.

Explora III, la nuova frontiera del design in mare

La flotta stessa racconta un’evoluzione tecnica e concettuale costante. Se Explora I ed Explora II hanno aperto la strada tra il 2023 e il 2024 affermando l’atmosfera da yacht privato su rotte che spaziano dai fiordi norvegesi al Mediterraneo e al Medio Oriente, la nuova Explora III segna un salto evolutivo.

Con una lunghezza maggiorata di 19 metri (raggiungendo i 268 metri totali) per ospitare i nuovi serbatoi a gas naturale liquefatto, la nave riduce le emissioni senza aumentare la capacità di passeggeri, che resta attorno ai 900 ospiti. Questo spazio extra è stato destinato all’ampliamento degli ambienti comuni, come l’atrio a doppia altezza del Lobby Bar, e al comfort di bordo.

Qui la grande manifattura d’autore dialoga con la navigazione. VENINI firma un suggestivo intervento su misura nella Lobby con quattro maestosi chandelier soffiati a mano, tre dal disegno floreale e uno nell’iconica lavorazione Balloton, mentre Patricia Urquiola disegna la seconda Owner’s Residence sul Ponte 7, un rifugio di 280 metri quadrati complessivi arricchito da marmi naturali, boiserie scultoree e arredi d’alta ebanisteria Cassina, Kettal e Moroso.

È proprio a bordo di questa nuova unità che prende forma la stagione invernale caraibica 2026/2027. Un’esperienza che supera il classico cliché da cartolina per svelare la complessa identità culturale di questa area, incarnando appieno l’essenza dell’Ocean State of Mind, la filosofia di Explora Journeys che invita a rallentare, ritrovare il proprio equilibrio e lasciarsi ispirare dalla forza rigenerante del mare.

Caraibi d’inverno, due itinerari sull’oceano

Explora Journeys declina questo approccio attraverso due itinerari complementari pensati per viaggiare senza fretta. La prima proposta è un viaggio di 8 notti (13–21 gennaio 2027) da San Juan a Miami. Un’esplorazione che tocca le doppie influenze europee di Philipsburg a Saint Maarten, le baie cristalline e l’atmosfera autentica di Terre-de-Haut nelle Îles des Saintes (Guadalupa), fino ai profumi di noce moscata che avvolgono i mercati di St. George’s a Grenada.

La rotta prosegue verso Castries a Saint Lucia, dominata dagli iconici Pitons che emergono dalla foresta lussureggiante, per poi svelare il fascino storico di Puerto Plata nella Repubblica Dominicana. Per chi desidera un’immersione ancora più profonda nel ritmo dell’oceano, la seconda proposta estende la navigazione a 16 notti (19 febbraio – 7 marzo 2027) da Miami a San Juan.

Qui il tempo si dilata tra le spiagge dorate di Cayo Levantado nella baia di Samaná, le spettacolari sculture di granito di The Baths a Virgin Gorda (Isole Vergini Britanniche), i litorali di sabbia impalpabile ad Anguilla e le baie protette di St. John e Charlotte Amalie a St. Thomas. Un itinerario ideale per passare dalle isole più vivaci agli approdi più intimi, riscoprendo il piacere della navigazione intesa come vera e propria rigenerazione personale.

In viaggio con Anna Nash, presidente di Explora Journeys

Tra le iniziative pensate per far evolvere l’esperienza spiccano i viaggi speciali come il President’s Journey, in cui è la stessa Anna Nash ad accompagnare gli ospiti a bordo di Explora II da Barcellona a Tenerife, offrendo momenti di confronto informale ed esperienze esclusive a terra come l’accesso alla residenza del Governatore a Gibilterra o un aperitivo al Royal Mansour di Casablanca.

Per ottimizzare l’investimento, le regole d’oro restano la prenotazione anticipata, che garantisce vantaggi sulle suite e crediti di bordo, e la scelta di pacchetti voli integrati con la compagnia per tutelare ogni trasferimento. Ne emerge il profilo di una navigazione in cui il lusso rinuncia all’ostentazione per ritrovare il pregio del tempo e del design d’autore.