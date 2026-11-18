Per capire Cape Town bisogna salire (a piedi o in funivia) sulla Table Mountain, la montagna piatta come un ferro da stiro che domina tutta la città. Da lì si leggono come in un libro aperto i quartieri, le spiagge, i porticcioli stretti tra l’Atlantico e le montagne della Penisola del Capo. Quella vista da cartolina è la prima immagine di una metropoli che nei secoli ha saputo mescolare storia, lingue, culture. Poi si scende e ci si immerge nella vita quotidiana, piena di bellezza e di contraddizioni, dei Capetonians.

Cape Town, una città da esplorare

La città si racconta attraverso i suoi quartieri. Il Victoria & Alfred Waterfront, un tempo cuore delle attività portuali, è un vivace polo di ristoranti, negozi, spazi culturali. Poco distante, un vecchio silo per il grano ospita lo Zeitz MOCAA, museo dedicato all’arte contemporanea africana, esempio di come Cape Town abbia saputo trasformare il proprio passato industriale in un laboratorio creativo.

A Bo-Kaap, le facciate delle case dipinte con colori accesi fanno da sfondo alla storia della comunità Cape Malay, le cui radici risalgono alle deportazioni e alla schiavitù dell’epoca coloniale. A Woodstock, invece, gli ex edifici industriali sono diventati atelier, ristoranti e spazi di design. L’Old Biscuit Mill, ricavato in una vecchia fabbrica di biscotti, riunisce botteghe indipendenti e locali, mentre i mercati del fine settimana offrono un assaggio della produzione agricola e artigianale del territorio.

Per conoscere la città oltre le sue cartoline, si può partecipare a una passeggiata guidata dedicata alla street art e alla memoria dell’apartheid. Il District Six Museum ricorda una delle pagine più dolorose della storia del Sudafrica: la demolizione di un quartiere multiculturale e l’espulsione forzata dei suoi abitanti durante la segregazione razziale.

Tra vigneti e tavole d’autore

Lasciata la città, bastano pochi chilometri per raggiungere le Winelands, la regione vinicola che si estende tra colline, vallate e tenute storiche. Stellenbosch, Franschhoek e Paarl sono il cuore della tradizione vinicola. Le degustazioni si alternano a passeggiate tra i filari, pranzi all’aperto e visite alle cantine, spesso ospitate in proprietà che raccontano secoli di storia agricola.

A Franschhoek, considerata una delle capitali gastronomiche del Paese, il vino diventa parte di un itinerario che unisce cucina e paesaggio. Si può esplorare la valle a bordo del Franschhoek Wine Tram, un servizio panoramico che collega diverse tenute, oppure fermarsi nelle aziende più piccole per scoprire vitigni come il Chenin Blanc e il Pinotage, varietà particolarmente legata alla tradizione sudafricana.

La costa atlantica, lontano dalla folla

A nord-ovest di Cape Town, la costa cambia carattere. Il traffico cittadino lascia spazio a spiagge ampie, villaggi di pescatori e distese di sabbia modellate dal vento. Lungo la N27, un itinerario in auto permette di attraversare una parte del Western Cape meno urbanizzata, con soste nei piccoli centri affacciati sull’Atlantico. Le Atlantis Dunes, nella Witzands Aquifer Nature Reserve, sorprendono con il loro paesaggio di dune chiare, e poco più avanti la Sixteen Mile Beach è una lunga spiaggia che invita a camminare senza fretta.

Alle spalle dell’oceano, il progetto !Khwa ttu propone un incontro con la cultura San, fra le più antiche tradizioni indigene dell’Africa meridionale. Le visite guidate raccontano il rapporto con le piante, le tecniche di sopravvivenza e le conoscenze tramandate dalle comunità locali. È un modo per avvicinarsi alla storia del territorio attraverso la voce di chi ne custodisce la memoria, prima di immergersi nella poesia del West Coast National Park: un habitat di numerose specie di uccelli, che durante le fioriture della primavera australe (tra agosto e settembre) diventa un tappeto di fiori e colori, con le piante autoctone che ricoprono pianure e colline.

Cederberg, il volto più selvaggio

Verso l’interno, le montagne del Cederberg segnano un cambio di scenario. Le formazioni di arenaria rossa, i canyon e la vegetazione del fynbos compongono un ambiente aspro, percorso da sentieri e attraversato da vallate silenziose. La regione è conosciuta anche per il rooibos, la pianta endemica le cui foglie vengono utilizzate per preparare la tradizionale bevanda sudafricana. Tra gli itinerari più spettacolari c’è quello che conduce ai Wolfberg Cracks e al Wolfberg Arch, dove fenditure nella roccia e passaggi stretti aprono la strada a panorami sulle montagne. Nelle grotte di Stadsaal si conservano invece testimonianze dell’arte rupestre San, preziose tracce della presenza umana in questa regione.

Al tramonto, le pareti rocciose si tingono di arancio e il paesaggio si prepara alla notte. Lontano dai centri abitati, il cielo australe diventa protagonista: le costellazioni appaiono nitide, il silenzio amplifica la sensazione di trovarsi ai margini del mondo. Una magia.