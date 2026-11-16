Tre straordinarie sinagoghe, nel cuore del Ghetto più antico al mondo, sono state finalmente riaperte dopo sette anni di lavori e restauri. Torna così visitabile il MEV, il Museo Ebraico di Venezia, uno spazio che ospita preziosi oggetti liturgici e tre delle cinque sinagoghe presenti nella città lagunare. Curiosamente in veneziano si chiamano Scole a sottolineare la secolare funzione non solo di luogo di culto ma anche di laboratorio culturale.

Le tre antiche Scole finalmente riaperte dopo un lungo restauro conservativo

Era il 1516: il Senato veneziano impose agli ebrei di risiedere in un’unica zona. Nasce il primo Ghetto al mondo, luogo di segregazione (la notte i cancelli erano chiusi, agli ebrei era vietato possedere casa) ma anche centro di vita culturale e religiosa. All’interno del MEV, completamente rinnovate, la Scola Tedesca, la Scola Italiana e la Canton, cioè le tre sinagoghe del campo Ghetto Novo – in dialogo con le due sinagoghe del Ghetto Vecchio, la Levantina e la Spagnola – stupiscono per la ricchezza degli arredi. Tutte e tre sono state oggetto di un attento restauro conservativo che interessa superfici, arredamento e apparati decorativi.

Il Ghetto più antico al mondo

Il Ghetto di Venezia, il più antico al mondo, fu punto d’incontro degli ebrei Italiani, Ashkenaziti, Sefarditi e Levantini. Le cinque sinagoghe per gli ebrei della diaspora costituivano rifugio, casa, comunità. All’interno di esse l’Arca Santa che custodisce i rotoli della Torà, il Ner tamid, il Lume eterno che rimane sempre acceso, e il Pulpito da dove si legge il testo sacro.

Il Ghetto non fu però, storicamente, uno spazio omogeneo. Agli ebrei tedeschi (Ashkenaziti) si affiancarono, a partire dalla metà del Cinquecento, i Levantini, mercanti provenienti dall’impero ottomano, e i Ponentini, ebrei Sefarditi espulsi dalla penisola Iberica. A questi si aggiunse la cosiddetta Nazione italiana, composta da ebrei provenienti dall’Italia centro-meridionale. Ogni gruppo mantenne riti distinti pur condividendo uno spazio ristretto e densamente popolato.

Il museo ospita una delle più importanti collezioni di arte ebraica in Italia

Il MEV, fondato nel 1954 dalla Comunità Ebraica di Venezia, una superficie museale di oltre 1700 metri quadrati, custodisce una delle più importanti collezioni di arte e cultura ebraica in Italia, opere di oreficeria, tessuti sacri, libri e manoscritti antichi. I temi spaziano dalla nascita del Ghetto alla diaspora, dalla vita quotidiana alla pluralità delle Quattro nazioni, dalla Shoah alla Liberazione.

Nel percorso di restauro e riallestimento si inserisce la collaborazione dell’Opera Laboratori che ha affiancato la Comunità Ebraica veneziana eseguendo il progetto interno messo a punto da Guicciardini & Magni Architetti. Con la riapertura del 22 ottobre, dunque, il Museo Ebraico di Venezia si presenta come un nuovissimo luogo di memoria, conoscenza e dialogo. Punto di accesso all’esperienza più ampia del Ghetto: un patrimonio vivo nel quale storia, cultura, religione, arte e memoria continuano a incontrarsi.