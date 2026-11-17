A La Thuile l’autunno non è un evento improvviso, ma una trasformazione graduale, un movimento lento che risale i versanti della montagna seguendo la quota, l’esposizione e le temperature. Sul lato wild del Monte Bianco, il passaggio dalla bella stagione all’inverno si manifesta come una metamorfosi a tappe, in cui la luce diventa più calda e radente, le giornate si accorciano e la vegetazione risponde con tempi e ritmi differenti a seconda dell’altitudine.

A fondovalle le fronde si tingono di tonalità accese, mentre più in alto il paesaggio si spoglia, mettendo a nudo l’architettura essenziale della pietra e dei pascoli dormienti. Questa stagione di mezzo offre un’occasione privilegiata per scoprire La Thuile con un ritmo più rilassato: una camminata tra le sfumature dei larici, una sosta conviviale per riscoprire la gastronomia valdostana e il tempo necessario per comprendere il profondo legame tra la comunità e l’ambiente circostante.

La Pineta del Preylet: l’abbraccio del bosco a due passi dal centro

Per immergersi nei colori autunnali non occorre intraprendere lunghe escursioni o allontanarsi dal paese. Nella Frazione Entrèves, nel cuore stesso di La Thuile, si trova la Pineta del Preylet, uno specchio di natura Viva dominato da abeti e larici. Attraversata da un torrente limpido che crea scorci suggestivi e piccoli angoli di quiete, la pineta rappresenta l’habitat ideale per scoiattoli, piccoli roditori e numerose specie di uccelli alpini.

Il Preylet non è un semplice sfondo panoramico, ma un ambiente dinamico e pulsante, intimamente legato alla vita quotidiana del borgo. In questo periodo dell’anno, la luce solare filtra tra i rami creando giochi di ombre e riflessi unici. Il sottobosco si veste di calde tonalità brunite, mentre i larici iniziano la loro caratteristica virata verso il giallo dorato prima di lasciar cadere gli aghi. Camminare lungo i suoi sentieri in autunno regala una percezione sempre diversa del paesaggio, trasformando ogni passeggiata in un’esperienza d’ascolto e di osservazione da vivere senza fretta.

Salire di quota: la metamorfosi del paesaggio verso il Piccolo San Bernardo

È sufficiente guadagnare altitudine per assistere a un radicale cambio di scena. Raggiungendo l’area del Colle San Carlo, a circa 1.950 metri di quota, i boschi di larici iniziano ad alternarsi alle chiome scure degli abeti rossi e alle sagome austere dei pini cembri. Più in alto, la vegetazione ad alto fusto cede gradualmente il passo alle ampie distese dei pascoli alpini: concluse le pasture estive, i prati perdono il loro verde brillante per vestire i toni dell’oro, del bronzo e dell’ocra.

Proseguendo ancora verso l’alto, in direzione del Colle del Piccolo San Bernardo, l’ambiente si fa ancora più essenziale e severo. A quota 2.170 metri si incontra il Giardino Alpino Chanousia, preziosa testimonianza scientifica e botanica del territorio. Anche se le visite sono riservate alla sola stagione estiva, la sua presenza ricorda le sfide di una flora abituata a sopravvivere a condizioni climatiche estreme. A queste altezze, la finestra vegetativa dura appena due o tre mesi all’anno, un tempo brevissimo entro il quale le piante devono germogliare, fiorire e riprodursi. Si tratta di un aspetto affascinante della vita in alta quota, che aiuta a comprendere la delicatezza e lo straordinario spirito di adattamento degli ecosistemi alpini.

Sulle tracce della storia: la Promenade des Mines

L’autunno a La Thuile rappresenta anche il momento ideale per percorrere itinerari dove la forza della natura si intreccia con la memoria storica del territorio. Il simbolo di questo connubio è la Promenade des Mines, un itinerario di circa 5 chilometri che fa parte del Museo a Cielo Aperto dedicato al passato minerario della zona.

Il percorso si snoda nel bosco ricalcando gli antichi sentieri percorsi dai minatori e presenta un dislivello positivo contenuto di 280 metri. L’escursione permette di imbattersi nei resti di un’epoca industriale oramai passata: ingressi di gallerie parzialmente celati dalle foglie, vecchie installazioni, resti di teleferiche e condotti di aerazione. Con il passare del tempo, la vegetazione ha iniziato a riprendersi i propri spazi, avvolgendo le strutture in muratura e ferro con alberi, muschi e arbusti. Camminare lungo la Promenade des Mines significa compiere un viaggio suggestivo nel passato, osservando come la natura sappia riassorbire l’operato dell’uomo e trasformarlo in un elemento integrante del paesaggio.

Per chi desidera avventurarsi sui percorsi in quota durante i mesi autunnali, si raccomanda sempre di consultare preventivamente i bollettini meteorologici e di verificare la praticabilità dei sentieri, garantendosi così un’esperienza piacevole e in piena sicurezza.

Le tradizioni a tavola: profumi di montagna e il rito delle castagne

L’esperienza autunnale a La Thuile prosegue anche a tavola, dove la gastronomia di montagna esprime al meglio il suo carattere avvolgente. I menu dei ristoranti e dei rifugi si arricchiscono dei piatti tradizionali della cucina valdostana, dai formaggi d’alpeggio alle ricette sostanziose pensate per scaldare le prime giornate fredde.

Nelle baite del villaggio, la tavola celebra i fasti dei grandi disciplinari DOP della regione: la fondente cremosità della Fontina, il Fromadzo, la fragranza del Lard d’Arnad e la spiccata sapidità del Jambon de Bosses, scortati da seupette e fieri vini autoctoni. Il sipario cala d’obbligo presso la Pasticceria Cioccolateria Chocolat per un’esperienza edonistica con la famosa Tometta di La Thuile: un gianduiotto d’autore da 320 grammi a base di cioccolato al latte, gianduja e nocciole del Piemonte IGP tostate e caramellate, fuso nella tipica veste di un formaggio d’alpeggio. La tradizione, poi, si gusta anche alla Macelleria Les Berdzes e all’hotel Le Miramonti, aperto dal 1887, con SPA. Per soggiornare vanno molto bene anche Il TH La Thuile – Planibel Hotel che è una struttura di grandi dimensioni situata nella Frazione Entrèves, ideale per chi cerca un soggiorno all’insegna della comodità e dei servizi completi e il Rifugio Lilla, situato nella Frazione Grande Golette, che rappresenta un’alternativa più intima e raccolta per un’esperienza autentica a contatto con l’atmosfera alpina.