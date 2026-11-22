Torna anche quest’anno «La grande festa dei lettori controcorrente» ad Abano Terme. Provate a immaginare di trovarvi in compagnia di centinaia di lettori che la pensano esattamente come voi sulla maggior parte dei temi. In un clima, quindi, rilassato ma stimolante con i vostri giornalisti preferiti che, la sera, intervistano solo per voi ministri, politici, intellettuali, economisti.

Provate a immaginare di essere ospiti di un hotel molto accogliente e confortevole dove godere, anche in pieno inverno, del Giardino termale: un centro curativo e wellness all’avanguardia, sei piscine termali immerse in un parco di 20.000 mq, sei vasche a differenti temperature (1.200 mq d’acqua termale calda o caldissima), più di 100 postazioni idromassaggio, un percorso termale per giocare con l’acqua e tre sale relax per rilassarsi.

Il Mioni Pezzato di Abano Terme (Padova) è così pronto ad ospitarci per coniugare un soggiorno davvero rigenerante con una serie imperdibile di conferenze e di incontri davvero stimolanti per «La grande festa dei lettori controcorrente», organizzata dal sottoscritto, con direttori e giornalisti di carta stampata e televisione.

Una vacanza all’insegna della libertà

Oltre agli incontri con le vostre firme preferite, inviteremo e intervisteremo solo per voi, nelle varie serate ministri, politici, magistrati, sportivi, economisti e intellettuali. Sarà grande il piacere di trascorrere una settimana tutti insieme, lettori, giornalisti e politici, nel più totale relax di un ambiente famigliare, ma elegante, di un grande albergo: il Mioni Pezzato di Abano Terme.

Una vacanza all’insegna della libertà: si potrà godere degli effetti terapeutici della fangoterapia convenzionata direttamente in albergo e del moderno centro benessere; effettuare escursioni sui colli Euganei, a Padova, a Vicenza, o a Venezia; giocare a bridge o a burraco oppure a golf nei tre magnifici campi dei dintorni. Tutte le sere sono inoltre previsti conferenze, incontri e dibattiti su vari temi: storici, politici, culturali, sportivi e di attualità.

Il programma della settimana

A inaugurare la settimana, come lo scorso anno, sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa. Tra i direttori e i condirettori già confermati si annoverano Massimo De’ Manzoni (La Verità); Andrea Pucci (Tg4, TgCom24 e Studio Aperto). Saranno presenti anche il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, Marcello Veneziani, Marcello Foa, Giorgio Gandola, Marco Ventura, l’inviato di guerra Gian Micalessin e tante altre grandi firme.

Inviteremo molti esponenti di questo esecutivo. Tra questi i sottosegretari Isabella Rauti (Difesa) e Paola Frassinetti (Istruzione e merito). Insieme a qualche ministro festeggeremo anche il governo più longevo della storia della Repubblica italiana. Una serata sarà dedicata all’Europa e alla sua traballante situazione con gli eurodeputati Roberto Vannacci e l’onorevole Carlo Fidanza, vicepresidente del partito Ecr e capodelegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles.

Saranno presenti anche il direttore d’orchestra Beatrice Venezi e il sindaco di Venezia, Simone Venturini; inviteremo il candidato sindaco del centrodestra al Comune di Milano. Il programma definitivo delle serate con i nomi degli ospiti sarà pronto solo sotto data e questo non a causa dei giornalisti ma, soprattutto, per i politici che non prendono impegni con così largo anticipo.

In ogni caso vi garantiamo serate e pomeriggi interessanti e di livello. Diverse le possibilità di ospitalità, sempre in pensione completa con cena di gala, cocktail di benvenuto, kit spa, utilizzo delle strutture termali. Tariffe speciali per i nostri lettori per il pacchetto base di sei notti da 984 euro a persona in camera «smart» in mezza pensione. L’hotel organizza, su richiesta, anche trasferimenti da e per la stazione di Padova e/o l’aeroporto di Verona e Venezia.

Come prenotare il soggiorno al Mioni Pezzato

Se volete essere dei nostri, un consiglio: non aspettate il programma definitivo degli incontri prima di prenotare, poi non troverete più posto perché in pochi giorni si esauriranno le stanze disponibili (soprattutto le camere singole). Prenotate subito il vostro soggiorno settimanale dal 24 al 30 gennaio 2027 inviando la vostra mail.

Per informazioni e per prenotazioni: Hotel Terme Mioni Pezzato & SPA, telefonto 049 8661111; [email protected].