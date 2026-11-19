Ci sono luoghi in cui il Natale si vede, ed altri in cui si percepisce nell’aria ancora prima di aprir gli occhi. L’Alto Adige è proprio uno di questi con una tradizione ormai pluridecennale. A Bressanone l’Avvento non si limita a trasformare le vie del centro storico con luci e decorazioni, ma si manifesta sotto forma di un’inconfondibile scia aromatica. È l’odore pungente della cannella e dei chiodi di garofano, il profumo fragrante del pane cotto nel forno a legna, l’essenza resinosa del legno di cirmolo e dei rami d’abete, unito al vapore speziato del vin brulé che sale dai bicchieri quando la temperatura scende sotto lo zero.

Nel 2026 il Mercatino di Natale di Bressanone raggiunge un traguardo fondamentale: la sua 35ª edizione. Dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, la cittadina altoatesina invita residenti e visitatori a festeggiare questo anniversario attraverso un’esperienza itinerante che mette il palato e i sensi al centro del racconto natalizio.

35 anni di storia: il simbolo del pan pepato e la grande novità del 2026

La storia del Mercatino di Natale di Bressanone affonda le sue radici nel 1991. Tra i pionieri della manifestazione figura Toni Schatzer, che da oltre tre decenni osserva l’evoluzione di un evento cresciuto anno dopo anno senza mai perdere la propria anima originaria. Il Mercatino è nato come luogo di incontro e condivisione per la comunità locale e continua a mantenere questa dimensione intima e familiare, trasformando Piazza Duomo in un salotto a cielo aperto.

A scandire l’apertura ufficiale del Mercatino è fin dalla prima edizione un gesto simbolico preparato dalla storica pasticceria Klemens: il taglio del maxi pan pepato condiviso con la città. Per celebrare il 35° anniversario, questa tradizione si arricchisce di un elemento d’eccezione. Per tutto il periodo delle feste, Piazza Duomo ospiterà una vera e propria casa gigante di pan pepato, un’opera d’arte dolciaria effimera pensata per incantare i visitatori fino al 6 gennaio, giorno in cui verrà smontata e distribuita a tutti i presenti per la degustazione finale.

Tra i banchi e le casette in legno si respirano le memorie degli espositori. Tamara Pappalardo del marchio Mimata evidenzia come, pur cambiando le tendenze e gli assortimenti nel tempo, l’atmosfera rimanga invariata: uno spazio in cui turisti ed esercenti condividono giornate e momenti di convivialità che spesso trasformano un semplice saluto al banco in una lunga conversazione sotto le stelle invernali.

La gastronomia attorno al braciere: dai classici dello Zelten ai succhi speziati

Il cuore pulsante dell’offerta culinaria resta saldamente ancorato alla tradizione altoatesina, pur lasciando spazio a sensibilità moderne. La panificazione artigianale trova la sua massima espressione nello stand di Naturbackstube Profanter, dove i dolci cotti a legna celebrano le spezie natalizie per eccellenza. Il grande protagonista rimane lo Zelten, il tradizionale pane dolce ricco di frutta secca e canditi, affiancato dallo strudel di mele al farro e da varianti contemporanee pensate per chi segue regimi alimentari specifici, come lo strudel vegano con pan pepato o le combinazioni a base di cioccolato bianco e mirtilli rossi.

Le spezie conquistano anche le conserve del Vintlerhof, che propone confetture ispirate allo strudel di mele e allo Zwetschgenrösti a base di prugne essiccate al forno, ricche di note di cannella e rum.

Per chi cerca i sapori più sostanziosi della cucina di montagna, il punto di riferimento è il banco di Wally Standl, con canederli allo speck fatti in casa serviti con gulasch, maialino da latte alla griglia nei panini croccanti, polenta mantecata con formaggio di malga e calde zuppe ai funghi. Tra le bevande, oltre al classico vin brulé, compaiono alternative analcoliche e ricostituenti che spaziano dal succo caldo di sambuco speziato al succo di zenzero con agrumi, fino al succo caldo di fragola e miele.

Una delle attrazioni più suggestive dell’edizione 2026 è la cucina dal vivo attorno al braciere aperto. Ogni giorno, all’interno di un grande paiolo posizionato al centro del Mercatino, viene preparata a fuoco vivo una diversa ricetta storica dell’Alto Adige, offrendo ai passanti la possibilità di assistere alla preparazione e assaggiare il piatto al momento.

Oltre la piazza: la creatività natalizia conquista botteghe e ristoranti

Il percorso del gusto legato all’Avvento non si esaurisce tra le casette di Piazza Duomo, ma contagia l’intera città e i suoi dintorni, coinvolgendo enoteche, ristoranti e botteghe gourmet.

Il celebre ristorante Finsterwirt propone una rivisitazione invernale della zuppa al Sylvaner arricchita con chiodi di garofano e cannella, mentre l’Enoteca Vitis trasforma il proprio spazio esterno in un Christmas Garden dedicato al punch all’arancia e al vin brulé artigianale. La selezione di PUR Südtirol mette al centro i prodotti a base di mela altoatesina, affiancati da tè speziati, biscotti tradizionali come Vanillekipferl e Spekulatius, e panettoni artigianali.

La macelleria e gastronomia Siebenförcher si conferma il punto di riferimento per i menu delle feste, offrendo una ricca selezione di prosciutti, speck affumicato, salumi tipici e formaggi adatti a fondute e raclette. Poco distante, a Varna, l’affinatore di formaggi Degust unisce il mondo lattiero-caseario agli aromi dell’Avvento attraverso creazioni stagionali in edizione limitata, tra cui il Camembert Grace farcito con arancia e mandorle, il formaggio Melchior alle spezie da pan pepato, il Kanela affinato alla cannella e l’erborinato CitrusBlu con agrumi, fave di cacao e rum.

L’evoluzione della manifestazione riflette una sempre maggiore attenzione verso la filiera corta, la sostenibilità e la regionalità delle materie prime, accogliendo opzioni vegetariane, vegane e senza glutine al fianco dei piatti storici della tradizione.

Sostenibilità e mobilità dolce: il concorso per chi viaggia in treno

Per vivere l’esperienza del Mercatino riducendo l’impatto ambientale, l’organizzazione incentiva l’utilizzo dei mezzi pubblici. Bressanone è servita da una stazione ferroviaria situata a pochi minuti a piedi dal centro storico e dai principali luoghi di interesse natalizi.

Inoltre, dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, chi sceglie la ferrovia per raggiungere la città o uno degli altri quattro Mercatini Originali Alto Adige Südtirol, ovvero Bolzano, Brunico, Merano e Vipiteno, potrà partecipare al concorso Arriva in treno e vinci. Caricando il proprio biglietto ferroviario sulla piattaforma online del concorso, si parteciperà all’estrazione di 41 cesti gourmet contenenti specialità enogastronomiche dell’Alto Adige.