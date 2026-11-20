Kuala Lumpur, che in malese significa «confluenza fangosa», nasce a metà dell’Ottocento come villaggio di minatori, per lo più cinesi, stabilitisi alla confluenza dei fiumi Kelang e Gombak alla ricerca dello stagno. In un secolo e mezzo la città è cresciuta vertiginosamente fino a diventare, nel 1957, con la proclamazione dell’indipendenza, la capitale del nuovo Paese.

Il boom economico ed edilizio degli anni Ottanta e Novanta hanno segnato la svolta e spinto in avanti KL, come la chiamano i suoi oltre 5 milioni di abitanti – senza però cancellare e dimenticare il passato. Il risultato è una città moderna e decadente, cosmopolita e tradizionale; una città, soprattutto, di estremi e contrasti. Se le iconiche Torri Petronas, l’efficiente monorotaia e i centri commerciali griffati con l’aria condizionata al massimo descrivono il volto evoluto e proiettato verso il futuro della metropoli, tra le più dinamiche della Malesia e dell’Asia intera, le case a due piani della Chinatown, le bancarelle di street food in mezzo al traffico e alla polvere, i vecchi edifici coloniali, il caos e la folla dei mercati dipingono l’altro volto della città, quello umile e multiculturale.

Kuala Lumpur, ponte tra passato e futuro, prima o unica tappa di viaggio

Tra tradizione e innovazione, passato coloniale e futuro globale, strade da quattro corsie in su, avveniristici grattacieli e immensi shopping center con vetrine griffate e aria condizionata al massimo, KL è sempre più gettonata dai turisti. Arrivano per visitare la città. A volte vi si fermano per l’intera vacanza, più ne fanno la prima tappa di un viaggio che poi vola nel Borneo, nei meravigliosi arcipelaghi di cui è costellata la Malesia, come Redang e Perhentian; oppure verso Singapore, Indonesia e Thailandia. Per tre giorni o una settimana, KL attira e colpisce sempre. Forse perché riflette l’immagine di un’Asia rampante e sicura, che splende dall’alba a notte fonda ai piedi delle Torri Petronas.

Petronas Twin Towers, il simbolo di Kuala Lumpur

Progettate dall’architetto argentino, naturalizzato americano, César Pelli (a cui si deve anche la Unicredit Tower di Milano), le Petronas Twin Towers prendono ispirazione dall’architettura islamica. Sono state completate nel 1998 e sono diventate da subito il simbolo indiscusso di KL. Con 452 metri di altezza (88 piani), spiccano il volo nelle classifiche mondiali: sono le più alte strutture gemelle del globo. Lo Skybridge, il ponte di 58 metri al 41esimo piano (a 175 metri d’altezza) che unisce le torri e la piattaforma all’86esimo piano offrono una vista intensa e completa sulla città (la salita va prenotata in anticipo su petronastwintowers.com.my), ma non la più bella. Perché sono proprio le Petronas le star indiscusse dello skyline cittadino. Meglio allora godersele da altri punti di vista, per esempio all’Heli Louge Bar, rooftoop del Menara KH Tower, o allo SkyBar, al 33esimo piano del Traders Hotel.

Le Petronas Twin Towers dominano lo skyline di Kuala Lumpur e sono il simbolo della crescita della capitale malese

Il Triangolo d’Oro, tra alberghi e shopping center

Attorno alle Petronas ruota Kuala Lumpur City Center, Triangolo d’Oro degli affari e dei divertimenti. Qui si trovano i centri commerciali più esclusivi, in primis il Suria e il Pavillon KL, e gli alberghi più rinomati. Tra i tanti nomi altisonanti a disposizione, dal Mandarin Oriental al Four Seasons, un indirizzo dai prezzi accessibili e dalla posizione ideale – a cinque minuti dalle Petronas – è l’Ibis Kuala Lumpur City Centre. Si presenta come un alto grattacielo specchiato che, all’interno, offre tutti i servizi, ma senza tanti lussi, dal generoso buffet a colazione alle camere con vista Petronas, dalla SPA alla piscina, passando per wi-fi e reception disponibile 24 ore su 24 per ogni evenienza.

Piazza Merdeka e dintorni, il volto coloniale di KL

A dieci minuti di taxi da KL City Center cambia la scena: nei dintorni di piazza Merdeka si scopre la Kuala Lumpur coloniale. Qui, il 31 agosto del 1957 venne innalzata la bandiera della Malesia a simboleggiare la conquistata indipendenza dal Regno Unito. E la bandiera nazionale sventola ancor oggi su di un’asta alta 100 metri. Sulla piazza si affacciano il Royal Selangor Club, il Museo di Storia e il palazzo del Sultano Abdul Samad, tra i primi edifici in stile moresco di Kuala Lumpur.

Sul prato verde che ricopre la piazza una volta si giocava a cricket, mentre oggi ci si rilassa, si prende il sole e si fanno fotografie con quel gioco di contrasti tipico di KL. Sullo sfondo della piazza si vede la punta del Merdeka 118, secondo grattacielo più alto al mondo, dopo il Burj Khalifa di Dubai. Mentre alle spalle della piazza, un po’ nascosta, la Moschea Masjid Jamek, eretta nel 1909 in sontuoso stile Mughal alla «confluenza melmosa» dei fiumi dove giunsero i primi coloni.

La piazza dell’indipendenza con il prato e lo storico edificio Sultan Abdul Samad sullo sfondo

Chinatown & CO

Spostandosi verso est, invece, sfilano Chinatown, Little India, Chow Kit e Kampung Baru. Case a due piani, bancarelle di street food, vecchi edifici in legno in stile coloniale sono immersi nel caos e stracolmi di folla. Colorati e divertenti, sono i quartieri che meglio descrivono il volto multiculturale e soprattutto contrastante della moderna KL, una capitale che, mentre corre veloce incontro al futuro, non dimentica le sue origini di villaggio di minatori.

Grotte di Batu, il grande santuario nella roccia

Una scalinata di mille colori e una gigantesca statua dorata del dio Murugan dominano l’ingresso delle Grotte (o Caverne) di Batu, a un quarto d’ora di taxi dal centro di Kuala Lumpur. Si tratta di un vasto complesso di grotte posto sulla cima di un dirupo calcareo. Sito di pellegrinaggio per eccellenza degli indù malesi, è anche meta di visitatori di tutte le razze e religioni, che qui arrivano e, dopo aver salito 272 gradini colorati fianco a fianco all’immensa statuta e con scimmie che saltano fuori da tutte le parti, approdano alla caverna principale. Nota anche come Tempio o Caverna della Cattedrale, è alta 100 metri e parzialmente rischiarata da fasci di luce che filtrano nella penombra. Le pareti della grotta sono affiancate a statue di dei e divinità, tra cui Shiva, Ganesh e Durga, e dipinte con scene delle scritture indù. Con ingresso libero e gratuito (non serve prenotazione), le Grotte di Batu sono un luogo unico nel suo genere, capace di unire in armonia persone, natura e religione.

Quando andare

Kuala Lumpur ha un clima tropicale, caldo-umido. La temperatura da gennaio a dicembre oscilla tra i 25 e i 35 gradi. Le piogge, brevi e violente, sono frequenti durante tutto l’anno, ma a differenza della costa orientale, Kuala Lumpur non ha una vera stagione delle piogge: i mesi di giugno, luglio e agosto sono i più favorevoli per una vacanza.