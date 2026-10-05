Peschiera del Garda, incendio al campeggio. 30 bungalow distrutti

Risveglio di paura per i cittadini di Peschiera del Garda e gli ospiti del camping Bella Italia, nel Veronese. Poco prima delle 6 è scattato l’allarme per un incendio che ha distrutto in poche ore trenta bungalow e diverse vetture.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri è durato 11 ore ed è stato complicato dalla presenza di bombole di Gpl e automobili.

Sul posto sono arrivati anche sei mezzi del Suem 118, mentre a livello territoriale è scattato il protocollo di maxi emergenza per mettere in allerta gli ospedali del circondario.

I soccorritori hanno prestato assistenza a una ventina di persone, sette delle quali sono state trasportate all’ospedale di Peschiera del Garda: sei turisti, tra cui tre minorenni, e un addetto alla sicurezza del camping.