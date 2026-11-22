Alzare il calice mentre versano il vino o dire «grazie» a ogni portata? Al ristorante, a volte, la troppa gentilezza rompe i codici della sala. In questo nuovo appuntamento con «Le pillole di Galateo di Petra e Carlo», esploriamo il rapporto tra clienti e camerieri, partendo dalle buone maniere a tavola.
Passare i piatti o impilarli a fine cena non aiuta il personale, ma rischia di intralciare chi conosce i tempi e i gesti del servizio.
Dalla crisi dell’alta ristorazione al ritorno alla cucina come vero artigianato, il valore di un locale passa anche dalla professionalità della sala. Il vero rispetto per chi lavora si dimostra con i gesti giusti, una mancia meritata e il sostegno a stipendi dignitosi per tutta la brigata.