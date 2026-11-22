Nessun riferimento calcistico, anche se agli amici romanisti farà piacere, né alcun riferimento ai colori di famiglia, ma la dimostrazione che per rendere gaio un piatto non importa essere acclamati dalla “pneumatica” guida, basta un’ideuzza.

Certo qui si tratta di saper tirare la sfoglia, ma con la nonna papera – costa pochissimo e la trovate in qualsiasi negozio di casalinghi – potete mandare in pensione il mattarello. Qui si tratta di fare delle strisce di sfoglia e poi di sovrapporle, non serve l’expertise del mago Silvan. Il risultato però è ottimo.

Ingredienti

4 uova di generose dimensioni, 400 gr di farina 00, 50 gr di semola, 350 gr di bietole già lessate, 450 gr di ricotta (meglio se prendete quella mista che è più saporita), due spicchi d’aglio (facoltativi), un mazzetto di salvia, un cucchiaio abbondante di concentrato di pomodoro, 200 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano o altro formaggio da grattugia, 180 gr di burro di primo affioramento, una quindicina di noci, sale e pepe q.b.

Procedimento

Dividete in due la farina e fate due fontane dove, al centro, spaccherete due uova ciascuna. In una aggiungete anche il concentrato di pomodoro che farete disciogliere nelle uova mentre le sbattete per raccogliere la farina e generare l’impasto. Otterrete così la sfoglia rossa.

Impastate bene i due panetti quello giallo e quello rosso lavorandoli con delicata energia. Quando li avete realizzati copriteli con un canovaccio e fateli riposare.

Ora sgusciate le noci, sminuzzate i gherigli. Passate al coltello anche le bietole che devono risultare abbastanza fini. In una ciotola mescolate le bietole, la ricotta, due terzi del formaggio grattugiato, due terzi dei gherigli di noce ridotti a granella, abbondante noce moscata, un pizzico di sale e di pepe.

Lavorate con un cucchiaio in modo da amalgamare bene e ottenere un impasto omogeneo e liscio. Mettete a scaldare abbondante acqua leggermente salata per cuocere i tortelli. Stendete la pasta e su metà della sfoglia fate dei mucchietti di ripieno tenendoli distanziati di circa un centimetro l’uno dall’altro.

Ricoprite con l’altra metà della sfoglia poi premete attorno a ogni protuberanza e con l’aiuto del coppapasta realizzate i tortelli. Nel caso usiate la nonna papera tirate prima una striscia sulla quale depositerete i mucchietti d’impasto poi una seconda striscia che sovrapporrete alla prima ricavando, come prima descritto, i tortelli.

Ora in una padella fate fondere il burro dove imbiondirete l’aglio e farete soffriggere la salvia. Cuocete i tortelli (bastano pochissimi minuti) scolateli e se volete passateli nella padella col burro (eliminando aglio e salvia) oppure conditeli col burro fuso aromatizzato, il restante formaggio grattugiato e i gherigli di noce.

Come far divertire i bambini

Fate depositare a loro il ripieno sulla pasta per formare poi i tortelli.

Abbinamento

Noi abbiamo scelto un Soave di Valpolicella, va benissimo il Lugana del Garda o potete esplorare due vini frizzanti dell’Emilia Romagna, la Malvasia di Parma oppure l’ottimo Pignoletto dei Colli bolognesi. Per un approccio appena appena più secco perfetto il Pinot Bianco altoatesino o friulano.