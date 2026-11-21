Dal caso Busetto alla strage di Erba, fino ai dubbi su Garlasco e Bossetti: il magistrato Cuno Tarfusser denuncia i grandi errori giudiziari in Italia.

Ospite di Matteo Carnieletto a Tivù Verità, l’ex giudice della Corte penale internazionale punta il dito contro il Pm Lucia D’Alessandro per aver indagato male e aver fatto condannare Monica Busetto al di qua di «ogni ragionevole dubbio». Tarfusser contesta inoltre la gestione delle prove a carico di Olindo e Rosa, tra l’assenza di catena di custodia sulla traccia di sangue e uno scontrino del McDonald’s definito “falso”.

Insieme al giornalista d’inchiesta Fabio Amendolara e alla criminologa Benedetta Giacinti, un approfondimento sulle falle nei sopralluoghi e sulla resistenza delle procure ad ammettere i propri sbagli.