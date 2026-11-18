Abbracci, strette di mano e sorrisi: con l’arrivo di Donald Trump a Shenzhen entra nel vivo il summit Apec in Cina, che riunisce i leader delle principali economie dell’area del Pacifico. Ad accogliere personalmente il presidente americano all’aeroporto è stato Xi Jinping, con un abbraccio che ha attirato l’attenzione dei media per il suo carattere insolito sul piano diplomatico e protocollare.

Secondo la tradizione cinese, infatti, il capo dello Stato non si reca generalmente in aeroporto per ricevere i leader stranieri in visita. La presenza di Xi sulla pista, dove era stato steso il tappeto rosso, è stata interpretata come un segnale dell’importanza attribuita da Pechino ai rapporti con Washington.

Nel corso della giornata c’è stata anche la stretta di mano tra Trump e Vladimir Putin, in un clima di reciproca cordialità. Per i due presidenti si tratta del primo incontro dall’agosto 2025. Hanno avuto inoltre un breve colloquio durante la cena di gala offerta dal presidente cinese.

Domani è in programma l’atteso incontro trilaterale tra Trump, Putin e Xi. Sul tavolo, tra gli altri temi, la guerra in Ucraina e la situazione in Iran.