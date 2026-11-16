Il diplomatico: «Col nuovo formato di negoziatori, l’Europa sarà più morbida con Mosca. E d’ora in poi gli Stati avranno più poteri».

Giorgio Starace, ex ambasciatore italiano in Russia, negli Emirati Arabi Uniti e in Giappone, autore del libro La pace difficile. Diari di un ambasciatore a Mosca: da Dublino è arrivata la svolta. Il famigerato formato «E5»: Italia, Germania, Francia, Polonia e Regno Unito proveranno a far partire il negoziato con la Russia. È un passo avanti verso la pace?

«È una doppia vittoria italiana. La prima è avvenuta quando il presidente del Consiglio ha insistito sul fatto che questa iniziativa non si limitasse al cosiddetto “triumvirato” europeo (Germania, Francia e Regno Unito), e in questo è stata confortata da altri Paesi dell’Unione europea cui ha chiesto un appoggio».

E poi?

«Il secondo successo è che l’Italia viene inserita in un gruppo di cinque grandi Paesi che avranno la responsabilità di guidare l’insieme dei 27».

Tutto questo tenendo conto che mancano ancora dettagli importanti.

«Sì, primo tra tutti il nome del negoziatore, che va comunque incaricato. Chi esce indebolito da questo schema è l’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Unione europea».

Cioè l’estone Kaja Kallas, che infatti non ha reagito bene: «I russi non mi vogliono», ha detto, «all’Europa serve una squadra forte e tutti gli Stati membri concordano sul fatto che io li rappresento in politica estera». Il fatto che non sia presente nel board dei negoziatori può far immaginare una linea più morbida dell’Europa nei confronti della Russia?

«È evidente. Del resto in tutti i negoziati che ho vissuto, è raro che il negoziatore principale arrivi da un Paese vicino al conflitto. È uno stile diplomatico che ricorre. Penso a Timor Est, ai Balcani o al Medio Oriente, si è sempre evitato di affidare ruoli centrali a Paesi direttamente coinvolti, che inevitabilmente hanno una visione più parziale».

L’Italia ha anche escluso, di nuovo, lo schieramento di proprie truppe sul terreno ucraino.

«Il nostro Paese ha una funzione diplomatica essenziale in Ucraina, ma anche priorità immediate di carattere geostrategico che non sono necessariamente legate a quel Paese: mi riferisco alle gravi minacce che possono arrivare dal Mediterraneo e dai Balcani occidentali , e alla necessità di salvaguardare le forniture energetiche in arrivo dai Paesi del nord Africa. Pertanto fa bene il governo italiano a muoversi con attenzione».

Dopo questa crisi, si può dire che l’Europa non sarà più la stessa?

«Questo “modello a 5” sarà con buona probabilità l’architrave dell’Europa del futuro, fondata sul meccanismo a geometria variabile delle cooperazioni rafforzate. Un’Europa in cui saranno le grandi capitali, e non le istituzioni comunitarie, a prendere in mano la situazione per siglare gli accordi decisivi. Le prossime elezioni in Francia, Spagna, Polonia e Italia potrebbero fare ulteriore chiarezza in tal senso».

È possibile che questo embrione di negoziato sia un bluff dei russi, come sospetta proprio la Kallas?

«Certamente sarà un negoziato lungo, e i russi intendono prendere tempo. Vogliono continuare a combattere in questo inverno, una stagione in cui i droni ucraini che intercettano i loro reparti sono meno efficaci. Questo, nella loro ottica, consentirebbe loro di presentarsi al tavolo con risultati sul campo. E poi i russi si prendono il loro tempo anche per un altro motivo».

Cioè?

«La gestione russa del dopoguerra, che è ancora tutta da stabilire. Bisogna accogliere e reinserire migliaia di reduci, impostare la ricostruzione di un’economia in difficoltà, e tutto questo in un Paese sicuramente impoverito e demograficamente malmesso. Dopo la guerra, cambieranno gli equilibri politici anche in Russia. Magari Putin non cadrà, ma sicuramente molti degli uomini del suo cerchio magico saranno sostituiti».

Gli americani spingono perché l’Europa torni a comprare gas russo, con l’intermediazione a stelle e strisce. È fattibile?

«È un’intuizione dell’amministrazione Trump, che considera il gas russo come una leva utile per riuscire a coinvolgere Putin in un negoziato. E tutto sommato una soluzione sensata. La leva energetica è quella che azionerà un rinnovato dialogo tra Europa e Russia negli anni a venire».

Anche se non è una leva azionabile sul breve periodo?

«Quando i cannoni taceranno, non escludo che Italia e Germania tornino ad acquistare energia da Mosca. Una soluzione promossa dagli americani, che come sempre puntano a un guadagno sull’operazione attraverso le loro agenzie di intermediazione».

Intanto continuano a moltiplicarsi gli attacchi hacker, anche contro l’Italia. Scuole, supermercati, frigoriferi, sistemi informatici. Chi c’è dietro queste operazioni?

«È difficile sbilanciarsi. Non abbiamo la certezza che vi sia un ruolo russo, sebbene Mosca da tempo si concentri su questo settore, come ha sottolineato il nostro ministro della Difesa. Ma attribuire ogni responsabilità al Cremlino sarebbe sbagliato. Probabilmente i centri da cui partono gli attacchi hanno provenienze diverse, e non escluderei anche la pista iraniana. Non possono che esserci più attori in campo, nell’era del disordine globale, dove più potenze si muovono con estrema disinvoltura».

Come ci si difende dalla nuova guerra ibrida?

«Anzitutto dobbiamo sviluppare una corazza contro la paura, senza dare troppo peso a certi allarmi. E poi servono senz’altro investimenti e nuovi protocolli, che consentano velocemente di identificare il danno subito e modulare in fretta la reazione necessaria. Se ne è giustamente discusso nel recente incontro tra governo e partiti di opposizione».

Che gioco si nasconde dietro gli scandali che stanno affossando in borsa Nvidia, e che hanno portato alle dimissioni del ceo del gruppo, Jensen Huang?

«Anche le amanti fanno parte dell’armamentario della guerra ibrida. È un tassello della grande partita del secolo. Immensi oligopoli privati, che regnano su settori incredibilmente fragili, combattendo anche tra di loro. La grande sfida è quella di gestire entità che non rispondono ai governi, nemmeno a quello americano. Diversa è la situazione nelle autocrazie, dove il governo riesce in qualche modo a tenere sotto controllo la tecnologia e a utilizzarla per imbastire una forma di controllo sociale nella popolazione».

Tutto questo in quella che è stata definita una «guerra a bassa intensità» già in corso da anni?

«A bassa intensità e aggiungerei “a basso costo”. Il teatro ucraino è la rappresentazione più evidente di come le armi tradizionali siano state soppiantate da nuovi strumenti low cost. Pensiamo all’impotenza della marina ucraina e russa nel piccolo specchio del mar Nero, dove regnano i droni che mettono le navi in fuga. In parallelo, le portaerei americano si tengono ben lontane da certe aree dello stretto di Hormuz, a causa della minaccia che gli iraniani sono in grado di scatenare contro di loro. Il rapporto tra costo e danno inferto è sconfinato».

Che strada prenderà il conflitto in Iran dopo la recente sconfitta elettorale di Donald Trump alle elezioni di metà mandato?

«Molto dipenderà da ciò che riuscirà a fare Eisenkot, incaricato di formare il nuovo governo, in Israele. Bisogna capire quanto riuscirà a smarcarsi dai condizionamenti di Netanyahu, che combatte una partita esistenziale e dunque potrà ancora avere ampio spazio di manovra».

E la Casa Bianca?

«Più ci avviciniamo alla fine del mandato, più è possibile che Trump riservi sorprese. Non escludo forzature della presidenza nei confronti del congresso, e nuovi strike militari in Iran sono possibili. Non ci illudiamo che la situazione sia risolta con l’ascesa dei democratici».

Cosa possiamo aspettarci dall’incontro Usa e Cina, alla luce delle Midterm americane?

«Non credo che Xi, con Trump indebolito da una forte opposizione democratica che controlla ora entrambe le camere, sarà disposto a fare sconti nei negoziati economici col presidente americano. E non penso che la Cina eserciterà pressioni determinanti per la soluzione della crisi ucraina, nonostante le sollecitazioni di Trump. L’asse tra la Cina e la Russia, sempre più junior partner economico della Cina, è solido. E Xi sa perfettamente che Putin ha ancora bisogno di tempo».