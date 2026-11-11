La diplomazia per porre fine alla guerra in Ucraina si è rimessa in moto. Ieri, si sono tenuti ad Abu Dhabi dei colloqui tra russi e ucraini, a cui ha partecipato anche una delegazione americana, guidata dagli inviati della Casa Bianca Jared Kushner e Steve Witkoff.

Riprendono i negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti

Era da febbraio che i rappresentanti di Kiev e Mosca non si incontravano direttamente. Il meeting è durato circa quattro ore ed è prevista per oggi una nuova tornata di trattative. «Il formato trilaterale è stato costruttivo e piuttosto sostanziale», ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che, informato dal suo team negoziale, ha reso noto che ieri si è parlato di questioni umanitarie, scambi di prigionieri e garanzie di sicurezza. Al contempo, parlando da Parigi, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha definito i colloqui «molto produttivi». «Riteniamo che il formato trilaterale debba eventualmente includere anche i nostri partner europei, perché sono parte integrante della soluzione di questo problema a lungo termine», ha specificato, sottolineando tuttavia come dal punto di vista diplomatico ci sia ancora molto lavoro da fare. «Spesso gli europei ci chiedono se i russi e il presidente Putin siano veramente pronti per la pace. In base a quanto io e Steve abbiamo appreso da lui, possiamo affermare con sicurezza che crediamo di sì, a determinate condizioni», ha inoltre dichiarato Kushner a margine dei colloqui di ieri.

Lavrov chiude la porta ai mediatori europei

Dal canto suo, Mosca mantiene una posizione di notevole freddezza nei confronti dell’eventuale partecipazione degli europei alle trattative. «Quanto alla partecipazione degli europei, beh, sono volati ad Abu Dhabi. Che se ne stiano lì in albergo», ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Mosca. «I colloqui sono dedicati, su proposta dei mediatori americani, alla discussione dei parametri della futura architettura di sicurezza dell’Ucraina, della Russia e di tutta la nostra regione. Si potrebbe dire, della sicurezza europea. Questo è un punto fondamentale, perché tutto ciò che sentiamo ora da Bruxelles e dalle altre capitali dell’Ue equivale a una richiesta di cessate il fuoco immediato», ha aggiunto. Lavrov ha, in particolare, criticato la proposta avanzata dal capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo cui le discussioni sulla futura architettura di sicurezza europea dovrebbero tenersi dopo una tregua. «Si ripropone la solita logica: bisogna far guadagnare tempo ai propri clienti nel regime di Kiev e usare quel tempo per compensare in qualche modo le perdite subite militarmente. Noi non lo accetteremo», ha detto. Se la chiusura verso gli europei è stata netta, Lavrov si è invece mostrato più aperto nei confronti di Washington. «Per quanto riguarda l’amministrazione Trump, non ci facciamo illusioni», ha affermato, ma ha altresì precisato che «è ovviamente sempre meglio dialogare».

L’Europa resta fuori dal tavolo delle trattative

Ricordiamo che, ieri, i rappresentanti europei, pur presenti ad Abu Dhabi, non hanno preso parte ai colloqui trilaterali. Hanno avuto invece degli incontri con la delegazione ucraina e con quella statunitense. È in questo quadro che, sempre ieri, fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che «l’Europa deve parlare con una voce sola e dotarsi di un mandato chiaro e condiviso». Insomma, mentre l’Ue fa enormemente fatica a ritagliarsi un ruolo di peso nelle trattative in corso, il governo italiano auspica che ci sia compattezza sulla questione ucraina. Il tema è del resto delicato, visto che – durante gli incontri preparatori tra europei, ucraini e americani – si è discusso della futura architettura di sicurezza del Vecchio continente.

Washington e Mosca discutono il futuro assetto europeo

«La speranza oggi non è solo quella di discutere le questioni bilaterali tra i Paesi e come porre fine alla guerra e portare un aiuto umanitario concreto, ma anche di come creare i giusti rapporti di sicurezza tra Ucraina, Russia ed Europa», ha affermato ieri Kushner. «I partecipanti hanno ribadito il loro comune impegno a favore di una solida architettura e di solidi accordi di sicurezza europei nel dopoguerra, e hanno chiarito che una Nato forte rimarrà centrale per la difesa collettiva euro-atlantica», si legge in una nota congiunta, sottoscritta da Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Usa, Ucraina, Nato e Ue. Eppure, secondo il Wall Street Journal, gli europei temerebbero che, sul tema della futura architettura di sicurezza, Washington sia intenzionata a venire incontro alla Russia, consentendole così di aumentare la propria influenza sulla parte orientale dell’Europa. In particolare, stando alla testata, gli Stati Uniti sarebbero propensi a rivedere la politica di allargamento dell’Alleanza atlantica. In questo quadro, probabilmente anche in conseguenza della linea americana sull’architettura europea, Mosca, secondo l’Economist, avrebbe iniziato a mostrare maggiore flessibilità: nella fattispecie, potrebbe prendere in considerazione l’idea di Washington di ridisegnare i confini di Donetsk e Lugansk. Uno scenario, questo, che consentirebbe in caso alla Russia di reclamare la sovranità sulle due regioni, senza che Kiev rinunci ai territori ancora in suo possesso.