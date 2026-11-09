Non accenna a diminuire la tensione nell’Africa nordorientale. La scorsa settimana, l’Etiopia ha chiuso il consolato sudanese situato nella città di Asosa, espellendo anche sei funzionari diplomatici del governo di Khartoum. Il Sudan, per tutta risposta, ha fatto altrettanto con il consolato etiope della città di Gadaref.

Le accuse reciproche tra Khartoum e Addis Abeba

Le fibrillazioni tra Khartoum e l’Etiopia sono d’altronde di antica data. L’esercito sudanese accusa infatti da tempo Addis Abeba di fornire sostegno alle Forze di Supporto Rapido: un’organizzazione paramilitare con cui le forze armate di Khartoum sono in lotta dal 2023. L’Etiopia, dal canto suo, taccia il Sudan di fornire assistenza ai ribelli tigrini. Questa nuova crisi diplomatica certifica quindi innanzitutto un peggioramento delle relazioni bilaterali tra il governo di Khartoum e quello di Addis Abeba. In secondo luogo, le rinnovate fibrillazioni vengono a inserirsi all’interno di un quadro particolarmente preoccupante.

L’Etiopia sempre più vicina a uno scontro con l’Eritrea

L’Etiopia è infatti sempre più ai ferri corti con l’Eritrea. I due Paesi hanno recentemente rotto le relazioni diplomatiche. Addis Abeba ha infatti accusato Asmara di spalleggiare i ribelli tigrini e di aver inviato alcuni suoi militari in territorio etiope. L’Eritrea, dal canto suo, teme che l’Etiopia voglia acquisire uno sbocco sul Mar Rosso attraverso un’operazione militare ai suoi danni. In questo contesto, negli ultimi due mesi la probabilità di un conflitto armato tra i due Paesi è cresciuta significativamente.

L’asse tra Egitto, Eritrea e Sudan per contenere Addis Abeba

È in tal senso che, a inizio ottobre, l’Egitto ha ospitato un summit con i leader di Eritrea, Sudan e Somalia: si è trattato di un vertice principalmente finalizzato a creare un blocco geopolitico volto ad arginare l’Etiopia. Ricordiamo che, ad agosto, il governo egiziano aveva messo in guardia Addis Abeba dal realizzare nuove dighe sul Nilo.

Gli intrecci con il Medio Oriente e la preoccupazione degli Stati Uniti

E attenzione: la questione non riguarda soltanto l’Africa nordorientale ma presenta altresì delle preoccupanti ramificazioni mediorientali. Il Sudan accusa da tempo gli Emirati arabi uniti di spalleggiare le Forze di Supporto Rapido. Abu Dhabi è considerata anche molto vicina al governo di Addis Abeba, mentre, per quanto in modo più defilato, l’Arabia Saudita guarda con maggiore simpatia all’Eritrea. A complicare ulteriormente la situazione sta poi l’eventualità che la crescente instabilità della costa occidentale del Mar Rosso finisca col saldarsi alla crisi in corso tra Riad e gli Huthi, spalleggiati dall’Iran.

Non a caso, Washington continua a guardare al Corno d’Africa con preoccupazione. «L’ambasciata statunitense continua a monitorare gli eventi nel nord dell’Etiopia. I combattimenti nel Tigrè proseguono nella zona del Tigrè centrale e in aree remote vicino al confine con l’Eritrea. La situazione generale della sicurezza potrebbe cambiare in qualsiasi momento», si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano, pubblicata il 6 novembre.