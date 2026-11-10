L’Ue prova a imbucarsi ad Abu Dhabi ma il Cremlino la sbatte subito fuori

Si alza il sipario sulla due giorni di colloqui trilaterali fra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Gli inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, tenteranno di garantire sicurezza ai due contendenti. Gli inviati ucraini, guidati da Rustem Umerov, direttore dei servizi di spionaggio estero Szru, sono il capo di gabinetto del presidente Volodymir Zelensky, Kyrilo Budanov, il vicedirettore dell’ufficio del presidente, Serhii Kyslytsia, il vicedirettore dell’intelligence militare, Vadym Skibitskyi, e il capogruppo del partito «Servitore del popolo», Davyd Arakhamiia.

I delegati russi sono il consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, i vice ministri degli esteri Serghei Ryabkov e Mikhail Galuzin, e i militari dello Stato Maggiore russo Igor Kostyukov e Yuri Zhigarlovsky. Gli europei manderanno rappresentanti, ma senza partecipare direttamente. La presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen, nella mattinata di ieri, aveva annunciato che «ai colloqui ad Abu Dhabi, l’Ue parteciperà con i nostri partner». Da Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha smentito: «Ad Abu Dhabi ci saranno negoziati trilaterali. Sapete che americani e ucraini hanno i loro canali di comunicazione con gli europei.

Ma ripeto: ad Abu Dhabi si parla di negoziati trilaterali». Kushner ha precisato che «prima dell’inizio dei colloqui con Ucraina e Russia, incontreremo rappresentanti di Ucraina, Ue, Nato, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia per consultazioni e coordinamento su sicurezza europea e futuro dell’Ucraina dopo la guerra». Fra gli europei, per l’Italia spicca il consigliere diplomatico Fabrizio Saggio, già ambasciatore in Tunisia e funzionario che s’è occupato di Piano Mattei, G7 e G20. Fra gli altri, l’alter ego della Von Der Leyen, il suo capo di gabinetto Bjorn Seibert, e per la Nato Geoffrey Van Leeuwen. Kushner auspica che «Russia ed Europa riprendano il dialogo diretto per giungere a una soluzione globale e duratura».

L’Ue resta fuori dal tavolo e Kallas non si illude

Gli Stati Uniti, infatti, «ritengono fermamente che, a questo punto, per porre fine alla guerra sia indispensabile coinvolgere l’Europa al tavolo delle trattative» e «stiamo lavorando per creare le condizioni affinché ciò avvenga», ha detto un alto funzionario dell’amministrazione Usa. Ma, almeno per ora, l’Ue in pratica farà anticamera. La rappresentante degli Esteri della Ue, Kaja Kallas è pessimista: «Non nutro grandi aspettative su questi colloqui». Nodo sono i territori ucraini da cedere alla Russia. Il presidente Usa Donald Trump ha preavvisato: «Alla fine avremo un’Ucraina con una forma un po’ diversa», ossia nuovi confini in base al fronte bellico e alle conquiste russe. E Peskov: «L’Ucraina è già diversa, le realtà sul campo sono ovvie».

Odessa sotto le bombe e la crisi dei Patriot

Anche ieri i russi hanno bombardato il porto e il distretto industriale di Odessa, oltre a centrali energetiche in tutto il paese, causando blackout in ben 12 regioni. Gli ucraini hanno danneggiato la seconda raffineria più grande della Russia, la Kinef di Kirishi, nella regione di Leningrado, che da sola produce il 6% del carburante russo, lavorando 20 milioni di tonnellate di petrolio all’anno.

La Russia resta in vantaggio nella produzione bellica. Serhiy Beskrestnov, consigliere di Zelensky per la guerra elettronica, ha detto all’agenzia Bloomberg che «le scorte europee di missili antimissile Patriot PAC-2 e PAC-3 sono ai minimi storici e alcuni governi esitano a cederli a Kiev» e che «il ritmo produttivo dei Patriot è inferiore a quello dei missili russi», spiegando che dagli attuali 52 nuovi Patriot al mese si sta cercando di arrivare a 167 mensili, ma i russi già producono 200 missili offensivi, fra balistici e da crociera, al mese. Sempre ieri il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius dichiarava al quotidiano Berliner Morgenpost che «la Germania non può, nell’immediato, dare a Kiev ulteriori Patriot, non potremmo rimpiazzarli e avremmo lacune che non possiamo permetterci».

I Volenterosi si esercitano in Polonia per un cessate il fuoco

È iniziata in Polonia, a Nowa Deba, l’esercitazione militare dei Volenterosi, i paesi guidati da Francia e Gran Bretagna, con 2.800 militari di undici Paesi. Durerà fino al 22 novembre, per preparare l’invio di un contingente in Ucraina per vigilare su un cessate il fuoco. Le manovre, dette «Koalicija» (Coalizione) sperimenteranno la coordinazione di vari eserciti.

La Turchia prepara lo sminamento del Mar Nero e Mosca avverte la Nato

C’è anche una parte marittima, condotta dalla Turchia, che si svolgerà nelle acque presso Istanbul, per esercitarsi nello sminamento del Mar Nero. Anche per questo il viceministro russo Ryabkov, fra i «big» presenti ad Abu Dhabi, ha messo in guardia la Nato: «La Russia osserva un aumento delle attività provocatorie da parte dei paesi occidentali nel Baltico. Le nostre navi vengono ostacolate in violazione del diritto internazionale. Tali azioni hanno portato a incidenti pericolosi». E conclude, ricordando che la regione russa di Kaliningrad, ai confini polacchi, è un possibile focolaio di scontri: «Siamo a conoscenza dei piani avversari per bloccare, ed esercitare influenza distruttiva, sulla regione di Kaliningrad».