Il risultato delle elezioni di midterm potrebbe cambiare profondamente la politica estera della seconda parte dell’amministrazione Trump. Il continente africano, che senza troppo clamore è stato molto attenzionato durante questi due anni, è quello che potrebbe subire i cambiamenti maggiori. Il tycoon americano avrà ancora in mano la politica estera fino alla scadenza del mandato, ma il Congresso controlla i soldi, le nomine e può aprire inchieste e richiedere indagini.

Le nomine degli ambasciatori e il ruolo del Congresso

Al primo punto della lunga lista di temi africani ci sono le nomine degli ambasciatori, che vanno da Nick Oberheiden in Egitto a Christian Ehrhardt in Camerun, fino a Nicholas Checker in Ruanda: tre nazioni che vantano un rapporto molto radicato con gli Stati Uniti. Il nuovo Senato dovrà confermarli prima di gennaio, altrimenti le loro nomine decadranno e sarà necessario ripresentarle al nuovo Senato, con possibilità molto ridotte che passino.

A inizio 2027 cambierà anche la presidenza della commissione Esteri e i democratici hanno già indicato Chris Coons, che tra il 2011 e il 2015 ha presieduto la sottocommissione per gli Affari africani, creando una forte interconnessione fra Washington e il continente.

I dossier africani di Trump sotto esame

Donald Trump si è personalmente impegnato in diversi dossier locali: dalla guerra in Congo alla Nigeria, fino alla Libia e al Corno d’Africa. Allo stesso tempo, nel 2025 sono stati però sospesi i finanziamenti all’agenzia sanitaria Usaid e ai programmi sanitari come PEPFAR, dedicato alla lotta contro HIV e AIDS, causando la chiusura improvvisa di cliniche e l’interruzione di trattamenti salvavita in diverse nazioni.

Anche gli accordi sanitari erano diventati tema di trattativa Stato per Stato e lo Zambia aveva firmato una serie di contratti economici, comprese forniture anti-HIV.

Ma il nuovo corso del Congresso potrebbe chiedere un’audizione anche a Massad Boulos, il consigliere trumpiano per gli affari arabi e africani, nonché suocero di Tiffany Trump. Boulos in questo biennio è stato l’uomo delle grandi trattative, muovendosi dal Sudan al Congo, fino ai rapporti con il gigante petrolifero nigeriano.

La nuova maggioranza democratica, per attaccare la politica estera della Casa Bianca, potrebbe aprire inchieste su alcuni casi in terra africana, come i rapporti con il feldmaresciallo di Libia Khalifa Haftar, autentico padrone della Cirenaica.

Proprio in Libia l’ormai uscente Massad Boulos aveva ideato un piano per la riunificazione della nazione araba, consegnando la presidenza a Saddam Haftar, figlio prediletto del feldmaresciallo, e lasciando come premier l’attuale primo ministro di Tripoli Abdul-Hamid Dbeibah.

Libia, Sudan e Congo: gli accordi nel mirino

Insieme alla Libia, anche la guerra in Sudan rischia un supplemento di verifica, per capire il ruolo di alleati storici degli Usa come l’Arabia Saudita e soprattutto gli Emirati Arabi Uniti, che appoggiano e finanziano i paramilitari delle Forze di Supporto Rapido, accusati di genocidio nel martoriato Darfur.

Anche la firma dei ricchissimi accordi minerari con la Repubblica Democratica del Congo potrebbe finire sotto la lente di ingrandimento della nuova commissione, vista la repentina rottura dei precedenti contratti firmati dal governo congolese con la Cina.

Migranti espulsi e intese con i Paesi africani

Un Congresso ostile a Trump molto probabilmente non accetterà nemmeno gli accordi con le nazioni africane per i trasferimenti dei migranti respinti dagli Stati Uniti. Una decina di Stati, tra i quali il Ruanda, l’Uganda, il Ghana, Eswatini, il Sud Sudan e la Liberia, hanno infatti firmato accordi con Washington, accettando i migranti espulsi dagli Usa.

In Africa sono finiti anche cittadini centroamericani o asiatici che erano stati allocati in centri di raccolta finanziati dagli statunitensi, ma gestiti dai governi locali.

Ad oggi resta ovviamente ancora molto prematuro comprendere come il nuovo Parlamento americano si muoverà nei riguardi della passata politica africana di Donald Trump, ma resta altamente probabile che molti dei suoi accordi verranno messi in discussione. Il presidente in politica estera mantiene sempre un’enorme autonomia, ma con il nuovo Congresso ogni sua mossa rischia di essere rallentata.