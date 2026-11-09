Israele prova a fare il governo senza Netanyahu

A quasi due settimane dalle elezioni senza un vincitore chiaro, il presidente israeliano Isaac Herzog ha affidato a Gadi Eisenkot l’incarico di formare il governo. Ex capo di Stato maggiore e leader del partito centrista Yashar, Eisenkot ha quattro settimane per costruire una coalizione, con una possibile proroga di altre due.

La decisione è una battuta d’arresto per il primo ministro ad interim Benjamin Netanyahu, che punta a restare in carica fino alle prossime elezioni.

Eisenkot riceve il mandato: 67 parlamentari contro Netanyahu

Nelle consultazioni successive al voto, 67 parlamentari hanno indicato Eisenkot come candidato alla guida del governo, contro i 46 che hanno sostenuto Netanyahu. Altri sette, tutti del partito ultraortodosso Giudaismo Unito della Torah, non hanno raccomandato nessuno. Il blocco di Yashar ha ottenuto 48 seggi. Quello di Netanyahu, inizialmente a quota 53, è sceso a 46 dopo il ritiro del sostegno del partito ultraortodosso.

I numeri non garantiscono una maggioranza alla Knesset

I numeri delle consultazioni non garantiscono a Eisenkot una maggioranza in grado di ottenere la fiducia della Knesset. Tra i suoi sostenitori figurano 19 parlamentari dei partiti arabi, che non fanno ufficialmente parte del suo blocco. Il loro appoggio però è impopolare tra una parte dell’elettorato ebraico israeliano. I partiti arabi potrebbero esitare di fronte alle condizioni poste da Eisenkot, ma anche sostenere il governo dall’esterno o astenersi nel voto di fiducia.

I quattro principi di Eisenkot per formare il governo

Eisenkot ha detto di voler raggiungere un accordo con i quattro partiti di opposizione ebraici e formare rapidamente un governo di emergenza nazionale. Ha indicato quattro principi per i partiti che intendono aderire: riconoscere Israele come Stato ebraico e democratico; accettare i valori della Dichiarazione d’Indipendenza; sostenere la coscrizione universale, civile o militare; e considerare Hamas un’organizzazione terroristica da smantellare.

L’appello al Likud e al Sionismo Religioso

Poi ha aggiunto: «È possibile e opportuno istituire rapidamente un nuovo governo, che goda di un’ampia maggioranza alla Knesset. Se davvero i membri del Likud e del Sionismo Religioso credono che questo sia il momento dell’unità, come hanno dichiarato davanti al presidente, non riesco a immaginare un motivo per cui non dovrebbero venire a sostenere un governo sotto la mia guida e secondo i principi che ho presentato». Netanyahu ha chiesto sabato un governo di unità nazionale, ma Eisenkot ha escluso più volte di governare con lui. Anche gli altri partiti di opposizione ebraici hanno respinto questa possibilità. Eisenkot ha detto che il Likud potrebbe entrare nella coalizione se si separasse da Netanyahu.

Compromessi e partnership per superare le divisioni

Dopo aver ricevuto il mandato, ha invitato i parlamentari del Likud e del Sionismo Religioso a sostenere il governo, se disposti ad accettarne i principi. Eisenkot ha definito l’unità un valore e ha chiesto una vera partnership tra le forze disposte a collaborare. Ha chiesto compromessi per superare le divisioni. Eisenkot ha descritto Israele come un Paese in «uno stato di emergenza difficile e fatale», segnato dalle guerre in corso, da obiettivi militari non raggiunti e da una crisi diplomatica. Ha citato le tensioni con gli Stati Uniti: la scorsa settimana il presidente Donald Trump ha annunciato la fine degli aiuti militari americani a Israele. Il vicepresidente JD Vance ha richiamato sondaggi che segnalano la frustrazione degli elettori per il rapporto tra Washington e il governo israeliano.

La nuova Knesset e le riforme contro l’eredità di Netanyahu

La nuova Knesset si insedierà martedì. Eisenkot intende usare la maggioranza del suo blocco per approvare leggi e abrogare alcune misure adottate durante i governi Netanyahu, comprese le modifiche al sistema giudiziario. Vuole inoltre promuovere un’inchiesta sulle carenze della sicurezza e del governo in relazione all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, a cui Netanyahu si è sempre opposto. Se Eisenkot non formerà una coalizione, il mandato passerà a un altro candidato, probabilmente Netanyahu. Anche se quest’ultimo non riuscisse a formare un governo, resterebbe primo ministro ad interim fino alle prossime elezioni. Ad Eisenkot servono dunque i voti necessari per insediarsi e lo attende una vera corsa ad ostacoli.