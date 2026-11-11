«Insomma, dice che Giorgetti aveva judo»: la battuta del senatore riformista del Pd, Filippo Sensi, è la ciliegina sulla torta di una giornata di discreta confusione nella maggioranza. Del resto Matteo Salvini ha vinto il congresso della Lega (anche) garantendo lo stop all’invio di soldi e armi all’Ucraina, e stavolta è necessario far seguire i fatti alle parole: il partito ha già versato ettolitri di sangue (elettorale) alla ragion di Stato, ora che le elezioni si avvicinano occorre mantenere la parola.

E così, la mancata firma del ministro dell’Economia leghista, Giancarlo Giorgetti, sul tredicesimo decreto di aiuti militari all’Ucraina, scatena un balletto di giustificazioni da parte degli alleati, ma viene rivendicato come gesto politico dalla Lega. Un pacchetto che ieri sera il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha presentato, come avviene sempre, al Copasir, anche se non manca qualche dubbio sulla effettiva validità di un provvedimento monco della «bollinatura» del Mef; non esattamente un dettaglio.

Meloni e Tajani: la mancata firma è un problema tecnico

La cronaca della giornata di ieri fotografa un centrodestra non esattamente granitico, non solo nel merito della questione, ma pure sulle spiegazioni al mancato autografo di Giorgetti sul decreto. «Non alimentiamo questioni che non ci sono», minimizza la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sentito al telefono il titolare del Mef, «c’era l’impossibilità di un giorno del ministro di firmare un documento classificato perché era al Consiglio europeo e nei giorni scorsi ha avuto da fare un intervento. Quando ci sono delle questioni, sono contenta di commentarle, ma qui c’è un impedimento fisico temporaneo. Tant’è che il ministro Crosetto è attualmente al Copasir a illustrare il pacchetto, quindi presumo che quando il ministro avrà terminato la sua presenza all’Ecofin, tornerà a Roma firmerà il pacchetto.

La maggioranza, al di là delle diverse sensibilità, che io rispetto, ha sempre trovato una sintesi, sapendo che per l’Italia è importante avere una posizione chiara. Credo», aggiunge la Meloni, «che per noi sia un vanto aver sempre avuto una posizione chiara: sicuramente l’Italia ce l’ha con questo governo, non so come andrebbe con altri al governo.

So che tutti considerano un valore aggiunto questa compattezza. Le sensibilità ci sono utili: aiutano anche noi a riflettere e raccogliere un sentimento che, comunque, è presente nella società e bisogna avere l’umiltà di confrontarsi con tutti i punti di vista, però non credo che la posizione dell’Italia cambierà». L’ultima frase della Meloni dice molto: in Italia crescono i cittadini contrari a ulteriori invii di armi e soldi a Kiev, e quel «non credo che la posizione dell’Italia cambierà» lascia aperto ogni scenario per il prossimo anno, quello delle elezioni, quando si tratterà di varare il decreto-ombrello valido per l’intero 2027.

Crosetto: «Gli Aster li dobbiamo tenere per noi»

Di casualità per la mancata firma di Giorgetti parlano anche i ministri della Difesa, Guido Crosetto, e degli Esteri, Antonio Tajani: «Giorgetti era fuori e tra l’altro stava male. Non credo ci saranno sorprese», commenta Crosetto, che sulla fornitura a Kiev dei missili di difesa antiaerea Aster sottolinea: «Gli Aster li dobbiamo tenere per noi». Sulla linea della Lega, contraria a inviare ancora armi e denari all’Ucraina, Crosetto risponde così: «Non è una linea scelta dal singolo ministro, ma dal Parlamento e dal governo, che sta solo interpretando una decisione precedente all’attuale esecutivo. Stiamo utilizzando lo stesso sistema individuato dall’amministrazione Draghi, sostenuta all’epoca da Pd, M5s e dalla stessa Lega.

Questo decreto è il tredicesimo», aggiunge Crosetto, «i primi cinque sono stati varati dalla precedente compagine, l’attuale ne ha fatti otto. Finora tutti hanno mantenuto fede all’impegno nato in un’altra epoca politica, non vedo il motivo di smettere adesso».

«Giorgetti non poteva firmare fisicamente», sottolinea Tajani, «i documenti secretati devono essere firmati fisicamente, non in modo elettronico. Il suo ministero, il Mef, aveva già bollinato il decreto, c’era già l’accordo con Giorgetti e lo aveva ribadito lui stesso. Con la presidente Meloni ho parlato di nuovo stamattina, lo ha ribadito anche lei: è uno di quei documenti classificati che bisogna leggere e firmare con autografo. Altrimenti lo avrebbe fatto da Bruxelles. Non è una scelta politica, ma tecnica».

Borghi: «La Lega è contraria a ulteriori aiuti»

Estremamente chiaro, dal suo punto di vista, il senatore della Lega Claudio Borghi, componente del Copasir, per il quale la questione è invece sì tecnica, ma pure politica, e comunque di certo non «sanitaria»: «Sul pacchetto di aiuti a Kiev», sostiene Borghi, «possono anche esserci degli aspetti tecnici: finora tutto quello che abbiamo mandato a bilancio non ha un centesimo perché è considerato residuato dei magazzini della Difesa. Può anche essere che magari i tecnici del Mef abbiano valutato che bisogna prima vedere se sono davvero dei residuati o meno, quindi prima bisogna vederlo.

Ha fatto bene Giorgetti ad aspettare a firmare perché dice: “Prima lo devo guardare”. Più che altro verificare che si tratti di armi difensive”. Salvini ha un mandato da parte del suo partito che gli ha detto che noi siamo contrari a ulteriori aiuti», aggiunge Borghi, «e il fatto che noi siamo contrari si vedrà nel momento stesso in cui si vorrà fare un altro decreto, che dal mio punto di vista non è necessario, cioè non capisco perché uno dovrebbe farlo tenuto presente che questo pacchetto unico di quest’anno è stato mandato a novembre, non capisco perché io devo fare un decreto a dicembre».