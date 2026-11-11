La nomina del nuovo presidente dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, si sta trasformando in una palude per il centrodestra. Dopo il ritiro della candidatura dell’ex parlamentare Nuccio Altieri, silurato dalle opposizioni per un precedente incarico nelle file della Lega e che, quindi, mai avrebbe ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi, il leader della Lega Matteo Salvini, al quale per gli equilibri di maggioranza spetta l’indicazione del nome, ha già bruciato altri quattro candidati.

A Palazzo Chigi iniziano a spazientirsi: «Quel che conta è far le cose per bene, prestando la massima attenzione al dossier». Filtra il disappunto di Giorgia Meloni, che avrebbe preferito un epilogo rapido e, invece, ha dovuto porgere il fianco alle polemiche delle sinistre.

La premier commenta stizzita: «Ci stiamo lavorando anche in queste ore e quindi confidiamo…». A chi le domanda se può essere una figura nell’ambito della Lega, la premier ha risposto: «Mi scusi, che vuol dire di ambito Lega? Deve essere di sinistra? Se non è di sinistra non lo possiamo mettere all’Anac?».

Salvini aveva promesso che nel consiglio dei ministri di lunedì sarebbe arrivato il nuovo nome. Invece, alcuni dicono che non si è neppure trattato l’argomento. La priorità di Palazzo Chigi adesso è quella di spegnere i riflettori sul caso il prima possibile.

Meloni chiede un nome «inattaccabile», che possa superare il plotone di esecuzione delle opposizioni. Ulteriori inciampi non sono più ammessi. Palazzo Chigi mette sotto i riflettori i papabili anche se alla Lega spetta una sorta di diritto di prelazione non avendo mai ottenuto la presidenza di un’authority.

I nomi fatti finora sono stati tutti bocciati. Si riparte da capo. Salvini finora ha pescato solo candidati presi dai suoi uffici tecnici: capi di gabinetto e giuristi che non hanno però convinto Meloni. Persino il più papabile di tutti, Alfredo Storto, magistrato del Tar del Lazio ed ex magistrato ordinario, oggi capo di gabinetto al ministero dei Trasporti, si è bruciato.

Scartati anche Claudia Eccher, in passato legale di Salvini e ora componente laica del Csm, e Bernadette Veca, capo del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio.

Dovrebbero, invece, restare invariati i nomi dei componenti dell’Autorità indicati dal cdm di giovedì, Ivano Maccani, Eugenio Rubolino, Carmela Margherita Rodà e Maria Rosaria Maugeri.

Le opposizioni sono belle cariche. «Questa ossessione di Salvini nel mettere il cappello sul prossimo presidente Anac che giudicherà gli appalti e tutte le procedure del ponte dello Stretto fa venire qualche dubbio. Perché il ministro è così attento alla questione Anac? Ha forse paura che la procedura sia poco corretta?», attacca Anthony Barbagallo, capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera.

Dal Nazareno rimarcano la necessità di «svincolare l’Anac da ogni bieco tentativo di politicizzazione». Lo stesso fa il M5s: «Dopo l’agguato che abbiamo sventato, l’asticella sarà ancora più alta».

Intanto è entrato in vigore decreto legge, approvato sempre giovedì, per assicurare la continuità delle funzioni dell’Anac: il presidente Giuseppe Busia e i componenti, nominati per sei anni l’11 settembre 2020, quindi con mandato scaduto, restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi vertici.

Servirà ancora qualche giorno al governo per scegliere il profilo giusto. Il nome verrà fatto da Salvini ma l’impressione è che la decisione finale verrà presa da Meloni.