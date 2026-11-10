Sconto sulle bollette: Cdm approva il decreto

La promessa è ridurre il costo dell’energia di circa 15 euro al megawattora da gennaio. Dopo due rinvii, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Bollette contro i rincari per famiglie e imprese. A indicare il calo medio atteso è stato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Non sono 15 euro sottratti automaticamente alla bolletta: il risparmio dipenderà da consumi, contratti e coperture.

Il rimborso sul gas per abbassare il prezzo dell’elettricità

Il cuore del decreto è il rimborso temporaneo di una quota del costo del gas naturale utilizzato nelle centrali termoelettriche. L’obiettivo è abbassare il prezzo all’ingrosso dell’elettricità, spesso determinato dagli impianti a metano anche quando l’energia proviene da fonti diverse. «Completiamo il percorso del dl Bollette», ha rivendicato Pichetto, definendolo «un primo passo concreto» per consumatori e imprese. Nei rapporti con Bruxelles ha avuto un ruolo determinante la viceministra Vannia Gava.

Il tetto a 58,9 euro al megawattora e i nodi con Bruxelles

Le bozze, ispirate al modello iberico, fissavano a 58,9 euro al megawattora il riferimento per il gas delle centrali, per 12 mesi prorogabili a 18. Il nodo è chi pagherà le compensazioni: se i costi ricadessero sulle utenze, una parte del beneficio all’ingrosso verrebbe annullata in bolletta. Bruxelles chiede inoltre garanzie contro distorsioni del mercato: prezzi italiani artificialmente più bassi potrebbero incentivare le esportazioni. Il calo favorirà più direttamente le offerte indicizzate rispetto a quelle fisse.

Meloni: «Difendere l’interesse dei cittadini» contro il caro energia

La premier Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta di affrontare «uno dei nodi più difficili del caro energia»: il costo del gas che fa salire il prezzo dell’elettricità. Tre i punti: un tetto al gas usato per produrre elettricità, che scatta oltre i 58,9 euro al megawattora; regole più stringenti di Arera contro chi trattiene capacità produttiva e il trasferimento in bolletta dei minori costi delle rinnovabili; limiti ai costi che chi finanzia il meccanismo può ribaltare sulle bollette. La misura durerà diciotto mesi, con uscita graduale. Il compito del governo, ha detto, è «difendere l’interesse dei cittadini», anche a costo di scontentare chi ne ha ricavato rendite.

Meloni avverte che gli effetti sul prezzo all’ingrosso «richiederanno tempo»: i risparmi maggiori andranno alle imprese con una quota di autoproduzione e consumi elettrici elevati, e potranno crescere sul gas con il taglio di oltre 850 milioni di euro agli oneri di sistema. Sui carburanti sono stati destinati finora 2,5 miliardi, soprattutto al gasolio: è in vigore il tetto ai prezzi alla pompa adottato dalla maggior parte delle società petrolifere e le accise mobili saranno riattivate quando serve.

Bollette del terziario in aumento: bar, alberghi e grandi superfici

Le imprese del terziario aspettano risposte. Secondo l’Osservatorio di Confcommercio, nel terzo trimestre la loro spesa elettrica ha raggiunto 3,8 miliardi di euro, il 46,2% in più su base annua. Per i bar l’incremento è stato del 133%, per gli alberghi del 68%, per le grandi superfici del 67%. Per il gas la spesa è stata di 788 milioni, il 72,7% in più. La confederazione ha accolto con favore il tetto al gas, chiedendo però che il finanziamento «non determini ulteriori aggravi sulle bollette» e che si intervenga sugli oneri di sistema.

Di segno opposto la reazione dei produttori. Elettricità Futura, guidata da Salvatore Pinto, aveva accusato il governo di trattare il settore «come una cassa a cui attingere», stimando in 6-7 miliardi gli oneri tra decreto e misure fiscali. Federconsumatori boccia invece il provvedimento dal lato delle famiglie: «Definirlo insignificante è un complimento». Secondo l’associazione, il vantaggio potrebbe fermarsi a 15-18 euro l’anno, a fronte di aumenti che calcola nel 129% per una famiglia media in maggior tutela e nel 63% nelle tutele graduali, su 2.700 kWh annui.

Il quadro resta incerto. Il think-tank Ecco, analizzando le bozze, aveva quantificato il risparmio in circa 1,40 euro al mese, meno di 17 euro l’anno: una simulazione preliminare, non una valutazione ufficiale del testo approvato. Decisivi saranno i criteri attuativi.

Due rinvii prima del via libera del Consiglio dei ministri

Il via libera è arrivato al terzo tentativo: primo rinvio il 28 ottobre, secondo il 5 novembre dopo i rilievi della Ragioneria su una misura per le aziende grandi consumatrici di gas, legata all’impiego nel 2027 dei proventi della vendita delle scorte accumulate nella crisi del 2022.

Nella stessa seduta il governo ha approvato anche il decreto Infrastrutture, con 35 milioni di euro nel triennio 2027-2029 per un deposito di Gnl e Bio-Gnl nel porto di Vado Ligure.

Il Fondo per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati sale da 20 a 50 milioni di euro per il 2027; per la Sardegna sono previsti fino a 10 milioni nel 2026 per la continuità territoriale aerea.

Ora il test del decreto Bollette sarà nelle fatture: consumatori e imprese attendono di capire quanto dei 15 euro al megawattora annunciati si tradurrà in un risparmio reale, mentre i produttori chiedono regole che non frenino gli investimenti.