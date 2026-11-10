Valditara contro il manuale Laterza: «Va ritirato, indottrina gli studenti»

«Quel testo contiene affermazioni del tutto strumentali e inattendibili. Credo sia nell’interesse stesso dell’editore ritirarlo, per salvaguardare la reputazione scientifica della casa editrice». Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interviene così nella polemica sul manuale di storia pubblicato da Laterza, accusato di presentare il governo Meloni come erede di politiche fasciste e liberticide.

Secondo Valditara, il volume è «dal punto di vista scientifico del tutto inadeguato» e rischia di diventare «funzionale all’indottrinamento degli studenti». «Rappresentare questo governo come un governo che deporta gli immigrati mettendoli all’indice, un governo fascista o quant’altro, credo che non faccia bene a nessuno», ha aggiunto il ministro, a margine di un incontro con gli studenti della scuola media Mameli di Milano.