Price cap, come funziona la misura del governo per calmierare le bollette

Un tetto al prezzo del gas pagato dalle centrali per produrre energia elettrica. Così il governo Meloni tenta di arginare l’esondante costo delle bollette, con uno sguardo particolare a famiglie e imprese. In sostanza, l’esecutivo interviene a monte della filiera: se scende il costo del combustibile per chi produce elettricità, dovrebbe scendere anche il prezzo finale pagato dagli utenti.

Il meccanismo modifica l’articolo 6 del decreto Bollette approvato a febbraio e recepisce l’intesa raggiunta con la Commissione europea al termine di un negoziato lungo e complesso. La soglia fissata è pari a 58,9 euro per megawattora, con riferimento al Ttf, l’indice di riferimento europeo per il gas naturale. Ogni volta che il prezzo sul mercato a pronti supera quella soglia, i produttori di elettricità ricevono un rimborso pari alla differenza, calcolata rispetto alla quotazione del giorno precedente.

La misura entrerà in vigore il primo gennaio 2027 e avrà una durata massima di 18 mesi: 12 di applicazione piena e 6 di uscita graduale.

Chi paga il price cap sul gas

Uno strumento che, di fatto, non grava sul bilancio dello Stato. Il costo del meccanismo, infatti, viene coperto attraverso appositi corrispettivi applicati dall’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), sui punti di prelievo dell’energia elettrica. A farsi carico dell’onere sono i soggetti responsabili del bilanciamento della rete e, in alcuni casi, i produttori stessi per i consumi nei propri impianti.

La logica seguita è quella del beneficiario pagante: secondo quanto stabilisce il decreto, i costi del meccanismo ricadono su chi ne trae vantaggio. Nel concreto, si tratta degli utenti con contratti a prezzo variabile indicizzato al Pun (il Prezzo unico nazionale dell’elettricità): per loro, il price cap si traduce in uno sconto diretto sul prezzo dell’energia. Il governo stima una riduzione media di circa 15 euro per megawattora rispetto al Pun, che oggi supera i 200 euro.

Quando risparmieranno le imprese

I benefici maggiori, secondo le stime diffuse dopo il Consiglio dei ministri, riguarderebbero le imprese. Nello specifico, per una piccola realtà artigiana con consumi annui di 40 megawattora, il risparmio atteso per il 2027 è di circa 280 euro. Una grande azienda del settore alimentare con 30mila megawattora di consumo annuo potrebbe invece risparmiare anche 210mila euro. E per un’impresa energivora con una quota rilevante di autoproduzione e consumi attorno ai 40mila megawattora, il beneficio stimato sale addirittura a 520mila euro.

Chi è escluso dai costi

Il decreto stabilisce tre categorie totalmente esonerate dall’onere del meccanismo.

La prima riguarda gli utenti con contratti a prezzo fisso: in questo caso, i fornitori non possono ribaltare il costo del price cap sull’utente finale. L’onere ricade quindi sui produttori, entro un limite massimo di 15 euro per megawattora.

La seconda esenzione copre l’energia prodotta da impianti rinnovabili non incentivati, entrati in esercizio dal 2017, ceduta attraverso contratti a termine, i cosiddetti Ppa.

La terza, infine, riguarda l’energia destinata agli impianti di accumulo o ai servizi ancillari di rete.

Per gli impianti rinnovabili che forniscono energia a prezzo fisso senza rientrare nelle esenzioni totali, il decreto fissa comunque un tetto massimo inderogabile di 15 euro per megawattora. Restano inoltre fuori dall’ambito di applicazione del rimborso gli impianti soggetti ai regimi di essenzialità con reintegrazione dei costi.

Il disegno complessivo della misura riflette il tentativo di distribuire gli oneri in modo selettivo, evitando di penalizzare chi già ha scelto contratti a prezzo fisso e favorendo chi è esposto alla variabilità del mercato. L’efficacia reale dipenderà dall’andamento delle quotazioni del gas nei prossimi mesi: se il Ttf dovesse stabilizzarsi al di sotto dei 58,9 euro, il meccanismo resterebbe inattivo.