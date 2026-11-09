La Manovra 2027 prevede una carta da 300 euro per gli over 75 con trattamenti pensionistici complessivi fino a 28.000 euro. Il provvedimento interviene anche sulla Prestazione Universale per gli ultraottantenni non autosufficienti, con l’innalzamento della soglia Isee a 12.000 euro. Ecco i requisiti previsti e cosa bisogna sapere.

Bonus anziani 2027, a chi spettano i 300 euro

Tra le misure contenute nel disegno di legge di Bilancio 2027 c’è una nuova carta del valore di 300 euro destinata alle persone anziane per l’acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria.

La misura, prevista dall’articolo 53 del provvedimento, riguarda i cittadini che abbiano compiuto almeno 75 anni entro il 31 dicembre 2026 e siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale oppure di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Per accedere al beneficio, l’importo complessivo dei trattamenti percepiti non deve essere superiore a 28.000 euro su base annua, con riferimento al 2025. Il requisito economico viene quindi verificato considerando l’insieme dei trattamenti indicati dalla norma, non una singola pensione.

La carta è prevista per il 2027. Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non concorrono al calcolo dell’Isee.

Per quali spese si potrà utilizzare la card da 300 euro

Il disegno di legge stabilisce che la carta possa essere utilizzata per acquistare beni e prestazioni in materia sanitaria. Non contiene, tuttavia, un elenco definitivo dei prodotti e dei servizi ammessi.

Le modalità di utilizzo dovranno essere definite con un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento dovrà individuare, in particolare, le condizioni per l’accreditamento degli esercizi commerciali, delle strutture sanitarie e delle prestazioni professionali sanitarie presso cui sarà possibile utilizzare la carta.

Non sono ancora indicate, dunque, le modalità operative per ottenere il contributo e per effettuare gli acquisti. Per conoscere la procedura bisognerà attendere le disposizioni attuative.

Come ottenere il bonus anziani: cosa sappiamo sui tempi

La carta da 300 euro è inserita nel disegno di legge di Bilancio 2027, che deve ancora completare il proprio iter parlamentare. I requisiti e le disposizioni contenuti nel testo potranno quindi essere modificati durante l’esame di Camera e Senato.

La norma prevede un fondo da 1.645 milioni di euro per il 2027, destinato all’attribuzione delle carte e al successivo trasferimento delle risorse all’Inps. Per le procedure collegate all’erogazione è inoltre autorizzata una spesa fino a un massimo di 8 milioni di euro.

Il testo stabilisce che il decreto attuativo debba essere adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio. Fino alla definizione delle modalità operative non è possibile indicare una data certa per la distribuzione delle carte né per l’eventuale presentazione delle domande.

Prestazione Universale, la soglia Isee sale a 12.000 euro

La Manovra 2027 interviene anche sulla Prestazione Universale, il sostegno economico destinato agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con un bisogno assistenziale gravissimo.

Il disegno di legge prevede l’estensione della misura fino al 31 dicembre 2027 e l’innalzamento a 12.000 euro della soglia Isee per l’accesso al beneficio, rispetto al limite di 6.000 euro attualmente previsto per il periodo sperimentale.

L’aumento non significa che la prestazione venga riconosciuta automaticamente a tutti gli anziani con un Isee entro i 12.000 euro. Restano infatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina: aver compiuto almeno 80 anni, essere titolari dell’indennità di accompagnamento e possedere i requisiti sanitari e sociali per il riconoscimento di un bisogno assistenziale gravissimo.

La Prestazione Universale è composta da una quota fissa, corrispondente all’indennità di accompagnamento, e da una quota integrativa destinata a sostenere le spese per l’assistenza. Quest’ultima può essere utilizzata per retribuire lavoratori domestici con regolare contratto oppure per acquistare servizi di cura e assistenza sociale non residenziale da soggetti qualificati.

Anche in questo caso, le modifiche previste dalla Manovra dovranno essere approvate definitivamente dal Parlamento.