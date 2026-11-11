Il 5 dicembre – a pensar male ci si azzecca: è un sabato – medici, infermieri, ostetriche, tecnici, amministrativi e veterinari si uniranno a studenti, specializzandi e ricercatori, con le rispettive rappresentanze sindacali e professionali, per una grande manifestazione unitaria a Roma. Parola d’ordine: difendere il futuro del Servizio sanitario nazionale, «indebolito da anni di politiche caratterizzate da investimenti insufficienti e da una scarsa valorizzazione del personale». Peccato che questo fronte unico non abbia alzato le barricate proprio in quei famigerati «anni di politiche» di tagli. Quando i governi di Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte, tra risparmi e minori stanziamenti, fecero sparire 37 miliardi di euro.

Gli stanziamenti aumentano con il governo Meloni

La verità è che, con tutti i limiti delle circostanze e la zavorra dell’inflazione, il centrodestra ha invertito la rotta rispetto al passato. E le risorse destinate alla sanità le ha aumentate stabilmente: 6,2 miliardi in più nel 2024, quasi 3,5 miliardi aggiuntivi nel 2025, altri 7,2 nel 2026 e, almeno stando alle previsioni, ancora 2,8 nel 2027. Non è molto? È qualcosa. Non abbastanza, però, per neutralizzare i trucchi contabili dei soliti oracoli della sanità «basata sull’evidenza»: i guru della Fondazione Gimbe.

Cartabellotta e Gimbe, il nodo del rapporto tra sanità e Pil

Audìto lunedì dalle commissioni Bilancio, il presidente Nino Cartabellotta ha rispolverato il jolly del calcolo degli stanziamenti in rapporto al Prodotto interno lordo. Nel 2022, ha rimarcato il report della sua associazione, il Fabbisogno sanitario nazionale (Fsn), quindi il valore del finanziamento ordinario alla sanità, rappresentava il 6,27% del Pil, una quota mai più raggiunta negli anni successivi: 6,02% nel 2023, 6,06% nel 2024, 6,03% nel 2025, 6,14% nel 2026 e 6,11% nel 2027 – per quanto riguarda la spesa effettiva, comprensiva di stipendi, farmaci, dispositivi medici e convenzioni con i privati, il Dpfp stima che l’anno prossimo si arriverà al 6,3% del Pil.

Il nocciolo della tesi di Gimbe è che, se dal 2023 al 2027 il rapporto Fsn/Pil fosse rimasto al livello del 2022, il Ssn avrebbe potuto disporre di circa 22,7 miliardi in più. Ammanchi che il gastroenterologo siciliano – il genio solidale che, scoperti gli effetti avversi dei vaccini Astrazeneca, propose di spedirli agli africani – definisce «tagli invisibili». Peccato solo che il computo adottato da Gimbe sia pressoché privo di logica.

Perché il rapporto Fsn/Pil non dimostra tagli alla sanità

Stimare una grandezza in relazione a un’altra grandezza comporta, infatti, che il risultato cambia al variare di una qualsiasi delle due, mentre l’altra resta costante. È roba da scuole elementari, più che da evidence-based medicine; questione di numeratori e denominatori. Se la spesa sanitaria rimane uguale, ma il Pil diminuisce, magicamente la quota di risorse destinata al Ssn, valutata in rapporto al valore aggregato di beni e servizi, risulta maggiore. Esempio: se per gli ospedali tiro fuori 10 euro e il Pil ammonta a 200, significa che la mia spesa sanitaria varrà il 5% del Prodotto interno lordo; ma se il Pil, un anno dopo, si dimezza e la spesa sanitaria si mantiene a 10 euro, il rapporto Fsn/Pil sale al 10%. Gimbe si spellerebbe le mani a furia di applaudire?

Il punto è che il Pil, dopo la pandemia, è tornato ad aumentare: era di 1.946 miliardi di euro nel 2022, l’annus mirabilis di Cartabellotta; è salito a 2.143 miliardi nel 2023, il primo del governo Meloni; è passato a 2.208 nel 2024 e poi a 2.265 nel 2025; dovrebbe arrivare intorno a 2.450 miliardi quest’anno. La decrescita nel rapporto tra Fabbisogno sanitario nazionale e Prodotto interno lordo va interpretata quale effetto di questa dinamica – auspicabile – piuttosto che come il frutto di un definanziamento occulto.

La spesa pro capite cresce fino al 2027

Un modo sensato di verificare quanto un governo si sia impegnato nel potenziamento della sanità pubblica sarebbe valutare la spesa totale per abitante: ciascun potenziale fruitore del Servizio sanitario.

Basta incrociare i numeri forniti dal ministero delle Finanze e quelli dell’Istat sulla popolazione. Risultato: il Conte bis, nel 2020, sborsava poco più di 2.000 euro a testa; con Mario Draghi a Palazzo Chigi, la spesa è stata portata fino a 2.175; l’asticella è stata spostata più in là da Giorgia Meloni, con i 2.236 euro pro capite del 2023, i 2.342 del 2024, i 2.401 del 2025, i 2.524 del 2026 e gli ipotetici 2.575 euro del 2027.

Certo, se nel calcolo si include un correttivo legato al carovita – fenomeno provocato dalla sfortunata congiuntura geopolitica e del quale l’esecutivo in carica ha ben poche colpe – il discorso cambia un po’. Si vede che la spesa sanitaria, semmai, è rimasta costante; i primi incrementi sostanziali sarebbero quelli del 2026 e del 2027. Immaginiamo che i prezzi siano rimasti sempre quelli del 2022, scorporando la parte degli investimenti assorbita dai rincari. In questo modo, notiamo che la spesa sanitaria pro capite è passata dai 2.225 euro del 2022 ai 2.115 dell’anno successivo, ai 2.194 del 2024, ai 2.217 del 2025. Questo biennio dovrebbe suggellare il sorpasso del fatidico 2022: 2.254 euro nel 2026, più o meno 2.250 nel 2027.

Più fondi senza riformare il sistema non bastano

Si può fare di più? Si può dare di più? Sì. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, in vista del vertice tra esecutivo e Regioni di oggi, chiede di aggiungere 1,5 miliardi in manovra. Si possono offrire cifre astronomiche, Europa permettendo. Ma se non si riorganizza il sistema, se non lo si mette nelle condizioni di far fruttare meglio ogni euro erogato, le maniche larghe si trasformeranno in mani bucate. Si può persino arrivare al 7% del Pil promesso da Elly Schlein.

Magari, mandando il Pil in picchiata. Di formule per innescarne la caduta libera, il campo largo ne ha in serbo diverse. Tipo la patrimoniale di Maurizio Landini; per l’esattezza, una nuova imposta sui redditi. Redditi inesistenti: sarebbero quelli di 500.000 italiani che dichiarerebbero oltre 2 milioni, in un Paese in cui i contribuenti con più di 300.000 euro (300.000, mica 2 milioni) sono solo 60.000. Medici, studenti e soprattutto pazienti possono stare sereni…