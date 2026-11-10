Tajani e Crosetto insistono: «Non basta restare in difesa»

«Non c’è un’emergenza in atto. Nel corso del Comitato sulla sicurezza pubblica, faremo delle valutazioni sulle ricadute di questi attacchi sulla società. Mi preoccupano i casi legati alla ricerca di informazioni sul Dark Web dei dati di alcune cariche dello Stato, come il ministro Antonio Tajani. Proveremo a dare contributi e analisi su quanto sta accadendo».

Parole e musica del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, uno che di emergenze se ne intende, e che afferma che non ce n’è una in atto per quel che riguarda gli attacchi hacker in Italia. Non è uno abituato a parlare a vanvera Piantedosi, e certo non sottovaluta un problema, quello della cosiddetta «guerra ibrida», che ormai ha lo stesso valore di quella classica, solo che al posto di soldati e missili ci sono hacker e sistemi informatici.

Dark Web, pubblicati i dati di Tajani e Lo Voi

Detto ciò, però, nel governo non tutti la pensano come Piantedosi, che pure ha tutti gli strumenti per valutare la situazione. E così, ci troviamo di fronte ad alcune dichiarazioni ben più allarmanti, da parte di altri esponenti del governo. Sensibile al tema è ovviamente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, i cui dati personali, insieme a quelli del procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, e al capo della Polizia postale, Ivano Gabrielli, sono stati pubblicati sul Dark Web e messi a disposizione, a pagamento, dal gruppo di hacker filorussi di NoName057(16). Su questo episodio la Procura di Roma ha avviato un’indagine e la posizione di Lo Voi per competenza sarà poi posta all’attenzione della Procura di Perugia. Gli accertamenti sono stati delegati agli specialisti del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche.

Tajani al G7: «Servono strumenti per reagire»

Tajani, ieri, ha partecipato a Parigi al G7 Esteri e ha annunciato su X: «Su iniziativa italiana, abbiamo messo al centro del confronto la minaccia della guerra ibrida. Cyberattacchi, disinformazione, droni e sabotaggi prendono di mira le nostre infrastrutture, i servizi essenziali, le istituzioni. Di fronte a queste minacce», ha aggiunto Tajani, «non bastano dichiarazioni di principio: servono capacità di prevenzione, strumenti di risposta e un’azione comune, concreta e coordinata. Il G7 deve essere all’altezza di questa responsabilità e proteggere i cittadini».

Tajani: «Spendere per la sicurezza è una responsabilità»

In mattinata, prima della partenza per la Francia, Tajani aveva ammonito: «A chi sostiene che non bisogna investire in sicurezza e contemporaneamente chiede “Come ci difendiamo dagli attacchi cibernetici?”, bisogna dire che ci si difende dagli attacchi cibernetici se si hanno spese equilibrate nel settore della sicurezza.

Spendere per la sicurezza non significa comprare bombe e carri armati o aerei, significa garantire la sicurezza di tutto il nostro sistema dei dati, ma anche del sistema alimentare del nostro Paese: guardiamo cosa è successo nei supermercati. Quindi», ha aggiunto il titolare della Farnesina, «sono cose che toccano la vita quotidiana, è da irresponsabili dire che non bisogna spendere per la sicurezza». Traduzione: occorre spendere più soldi in questo settore. In un intervento sulla Stampa, Tajani ha pure indicato il colpevole: la Russia. «È chiaro», ha affermato Tajani, «chi agita questa galassia di cyber-criminali: chi vuole cambiare i confini dell’Europa con la violenza. Di fronte a questo scenario, il G7 deve dimostrare immediatamente la capacità di agire e reagire». Al termine del G7, Tajani ha aggiustato il tiro: «Certamente gli attacchi ibridi riguardanti l’Italia sono degli hacker filorussi. Non sappiamo se poi ci sia il governo dietro. Non possiamo parlare di Russia però sono hacker filorussi per loro stessa ammissione».

Nel frattempo monta la pista iraniana. La Procura di Parigi ha aperto un’inchiesta giudiziaria che riguarda in particolare «il capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, unità informatica offensiva affiliata alle Guardie della Rivoluzione». Mentre l’Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, punta il dito contro i rischi dell’Ia: «L’innovazione semplifica la vita, ma comporta anche molte sfide».

Crosetto: «Dobbiamo fermare gli attacchi prima che colpiscano»

«Lasciamo che siano i servizi segreti a definire chi sta facendo cosa e non la politica», ha commentato, invitando alla cautela, il leader della Lega, Matteo Salvini. Da parte sua, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha chiesto di costruire u’arma cyber, ha lanciato un altro allarme: «In nessuna parte del mondo si è attrezzati per combattere e vincere la guerra ibrida e cognitiva. Se ci limitiamo a difenderci dagli attacchi di guerra ibrida», ha aggiunto Crosetto, «abbiamo perso. Dobbiamo iniziare a fermarli prima che colpiscano».

Che vuol dire? I nostro hacker attaccheranno i sistemi informatici della Russia? A quanto risulta alla Verità da fonti autorevoli, la questione è più complicata. Non sono solo le superpotenze ostili come Russia, Cina e Iran (come ovviamente quelle alleate) a «bucare» le reti informatiche. A parte che la certezza matematica sui colpevoli non c’è, non va sottovalutato che anche alcuni gruppi autonomi di criminali informatici sono in grado di rubare dati sensibili e rivenderli a pagamento sul Dark Web, con pagamento in bitcoin, anche su commissione. Essere in grado di colpire preventivamente chi si dedica a questi crimini, quindi, è un concetto molto più ampio.