Tajani: «Respingiamo gli attacchi degli hacker filorussi, non ci facciamo intimidire»

«Non ci facciamo intimorire: siamo in grado di respingere gli attacchi degli hacker filorussi e di chiunque punti a colpire il nostro sistema informatico e industriale. Non dobbiamo avere paura». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una visita alla Sala Cyber della Farnesina, aperta alla stampa.

Le dichiarazioni arrivano all’indomani della pubblicazione dei suoi dati personali sul dark web, accompagnata da una «taglia» rivendicata dal gruppo filorusso NoName057.

«Al Ministero trattiamo dati sensibilissimi, compresi i segreti industriali legati al commercio estero», ha spiegato Tajani. «Per questo dal primo gennaio abbiamo ulteriormente innalzato i livelli di protezione». L’obiettivo, ha aggiunto, è garantire la sicurezza del Paese e dimostrare che il governo non sottovaluta la minaccia della guerra cibernetica.