Allarmi bomba nelle scuole, Piantedosi: «Prematuro parlare di una regia comune»

«Ogni affermazione nell’immediatezza rischia di essere inopportuna e inappropriata. È prematuro parlare di una regia comune». Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi invita alla cautela sugli allarmi bomba che hanno interessato diverse scuole italiane, provocando evacuazioni in vari istituti. Parlando a Orvieto, ha sottolineato che saranno gli investigatori a dover chiarire se dietro le segnalazioni ci sia un coordinamento.

«Sull’ipotesi di una regia comune si dovranno pronunciare gli investigatori che ci stanno lavorando», ha aggiunto il ministro. Che ha descritto quanto sta accadendo come «una scia di eventi» che, almeno sotto forma di emulazione, avrebbe l’obiettivo di impegnare il sistema pubblico attraverso una serie di allarmi.

«Molte volte, per fortuna, si rivelano infondati», ha concluso Piantedosi, riferendosi agli avvisi che hanno mobilitato le forze dell’ordine e portato all’evacuazione degli edifici scolastici.