Gli allarmi bomba arrivati a migliaia di scuole italiane entrano al centro dell’agenda del governo. Giorgia Meloni ha invitato i leader delle forze di opposizione a Palazzo Chigi per domani mattina, giovedì 12 novembre, alle 9. L’incontro servirà a condividere le informazioni disponibili e a fare il punto sul quadro delle segnalazioni registrate negli ultimi giorni, comprese quelle legate ad attività di matrice hacker.

L’obiettivo, secondo quanto si apprende, è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la tranquillità dei cittadini. L’invito arriva dopo la raffica di messaggi minatori che nella mattinata di mercoledì ha raggiunto circa 6.000 istituti scolastici, provocando evacuazioni e controlli in diverse città italiane.

Valditara: «Più una strategia che un singolo mitomane»

Sulla possibile origine degli episodi è intervenuto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, secondo cui la ripetizione delle segnalazioni e la loro diversificazione farebbero pensare a un’azione coordinata. «La ricorrenza e la diversificazione» dei falsi allarmi bomba, ha detto a Bruxelles, «fa più propendere verso una strategia piuttosto che un singolo mitomane».

Il ministro ha però precisato che si tratta di una riflessione personale e che saranno le autorità competenti a chiarire la natura degli episodi. «Le mie riflessioni non contano», ha aggiunto, rimandando il compito di accertare i fatti alle forze impegnate nelle indagini e alla magistratura.

Valditara ha inoltre riferito di aver contattato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, annunciando che nel pomeriggio si sarebbe svolto a Palazzo Chigi un vertice della presidente del Consiglio con i servizi e i ministri competenti, tra cui Guido Crosetto e lo stesso Piantedosi.

Crosetto: «Una strategia per seminare terrore»

Anche il ministro della Difesa ha commentato gli allarmi, parlando di una strategia volta a creare paura e preoccupazione. «Fa parte di una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni», ha dichiarato Guido Crosetto a margine di un evento del Sole 24 Ore.

Il ministro ha osservato che, con gli strumenti oggi disponibili, è possibile inviare facilmente una comunicazione minatoria a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea. Un fenomeno che, secondo Crosetto, potrebbe ripetersi ancora.

Calenda e Renzi confermano la presenza

Tra i primi esponenti dell’opposizione a confermare la partecipazione all’incontro di domani ci sono Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il leader di Azione ha risposto positivamente all’invito della premier: «Ci mancherebbe», ha detto a LaPresse. Anche il leader di Italia Viva ha confermato che sarà a Palazzo Chigi: «Vado», ha dichiarato, ricordando di aver chiesto in passato un confronto di questo tipo.

Il vertice offrirà dunque l’occasione per un aggiornamento comune sulle informazioni raccolte e sulle verifiche in corso, mentre le autorità proseguono gli accertamenti per risalire all’origine delle mail e chiarire se dietro la serie di allarmi ci sia un’azione coordinata.